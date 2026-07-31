Recibe Díaz-Canel a Gustavo Petro, presidente de Colombia

La visita oficial del mandatario colombiano, que se extenderá hasta este 1 de agosto, constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso común con la integración latinoamericana y caribeña, la paz, el multilateralismo y el desarrollo sostenible

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibe en el Palacio de la Revolución al Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. (Foto: Presidencia Cuba)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió este viernes a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña, su último periplo por el exterior como jefe de Estado.

En el Palacio de la Revolución de La Habana los mandatarios pasaron revista a la guardia de honor, presentaron a sus respectivas delegaciones y posteriormente sostuvieron conversaciones oficiales.

La visita oficial del presidente, que se extenderá hasta mañana 1 de agosto, responde a la invitación de Díaz-Canel y constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso común con la integración latinoamericana y caribeña, la paz, el multilateralismo y el desarrollo sostenible.

Con anterioridad, Petro rindió homenaje con una ofrenda floral al héroe nacional de Cuba José Martí. Lo acompañó la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, y otros funcionarios de la Cancillería cubana.

El gobernante del país sudamericano aseguró previamente en su cuenta en la red social X que desistió de acudir a una cita en Estados Unidos y, en cambio, prefirió ir a la isla.

“Lo reemplacé por un lugar que considero vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe: La Cuba agredida”, afirmó en su mensaje.

“Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe, los misiles contra el mar Caribe dirigidos contra narcos que mataron gente humilde”, agregó el mandatario en otro mensaje en X en el que explica las razones porque las que viajaba a la nación caribeña.

Denunció que ahora se habla de invasiones y misiles en la isla de Cuba que ha educado dos mil médicos y médicas colombianas, que ayudó a materializar la paz en su país con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y que salvó centenares de miles de personas en el mundo con su vacuna contra la Covid-19.

“Ni los misiles, ni la invasión ni el bloqueo son soluciones dentro de los problemas de la humanidad”, reflexionó.

Manifestó además que el voto de su pueblo fue por la paz y es su principio que los bloqueos son violaciones generalizadas de derechos humanos.

Como presidente aún de Colombia, que preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reiteró su mensaje en favor de la paz mundial y exhortó a un diálogo entre civilizaciones que incluya a América Latina y el Caribe en pie de igualdad.

La visita ocurre en medio de los avisos del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de que romperá los vínculos diplomáticos con La Habana una vez que llegue al poder, el próximo 7 de agosto.

Tal postura fue rechazada por la Cancillería cubana que calificó las declaraciones como “un acto de subordinación a la política de agresión de los Estados Unidos”.

La Habana y Bogotá mantienen estrechos lazos de amistad, basados en el respeto mutuo y la cooperación en diversos ámbitos.