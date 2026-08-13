Condena cancillería rusa injerencia en asuntos internos de Cuba

«El heroico pueblo cubano preservará su unidad y fortaleza de espíritu, y continuará defendiendo con abnegación sus intereses nacionales», precisó el comunicado de la cancillería rusa. (Foto: PL)

Moscú condena enérgicamente cualquier intento de injerencia flagrante en los asuntos internos de Cuba, declaró este jueves la cancillería de Rusia en relación con motivo del centenario del nacimiento del expresidente cubano, Fidel Castro.

«Condenamos enérgicamente cualquier intento de injerencia flagrante en los asuntos internos de un Estado soberano, así como las prácticas de intimidación, la imposición de medidas restrictivas unilaterales ilegales, las amenazas y el chantaje», manifestó la Cancillería de la nación euroasiática.

Asimismo, el ente diplomático ruso reafirmó «la solidaridad total con Cuba» por parte de Rusia.

Al conmemorar el centenario del líder cubano Fidel Castro, la nota de la cancillería rusa lo calificó como «uno de los políticos y estadistas más brillantes de su época».

«Es bien conocido el enorme papel que desempeñó en la formación de los cimientos de la estatalidad de Cuba y de su identidad político-económica, cuyos rasgos distintivos fueron, con razón, el patriotismo, la firmeza, el valor y la fortaleza del pueblo de esta nación caribeña», enfatizó el texto.

La Cancillería expresó su convicción de que «Fidel, el hijo fiel de su patria, un firme luchador por la igualdad social y la justicia, se convirtió en la personificación del orgullo nacional».

«Fidel Castro guio a Cuba con honor y dignidad a través de las pruebas más duras, entre ellas los desafíos relacionados con la consolidación interna del Estado y la elección de su propio camino de desarrollo, décadas de un bloqueo comercial, económico y financiero severo por parte de Estados Unidos, el período especial de los años 90 del siglo XX, y los repetidos atentados externos contra la soberanía y la independencia de la república», señaló el ministerio.

Según el ente diplomático ruso, «la Cuba actual es, en todos los sentidos, un país consolidado con altos logros sociales, descubrimientos e innovaciones pioneras en los ámbitos de la educación y la medicina, una voz de peso en la escena internacional y un participante activo en la solución de los problemas internacionales clave, lo cual es, en gran medida, mérito del Comandante».

«Estamos convencidos de que el heroico pueblo cubano, que en numerosas ocasiones demostró una asombrosa firmeza y valor frente a los desafíos externos, preservará su unidad y fortaleza de espíritu, y continuará defendiendo con abnegación sus intereses nacionales», concluyó el comunicado de la cancillería rusa.