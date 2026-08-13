Rechaza Cuba expulsión de diplomáticos por gobierno dominicano

El comunicado divulgado por la Cancillería enfatizó que no existe motivo que justifique la decisión de las autoridades dominicanas y remarcó que los funcionarios cubanos han actuado siempre en estricto apego a la Convención de Viena

El texto precisa que la acción responde al sometimiento del gobierno de República Dominicana a las presiones del gobierno estadounidense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó este jueves en los términos más enérgicos la decisión del gobierno de la República Dominicana de expulsar a 10 funcionarios diplomáticos de la isla en ese país y a sus familiares.

El comunicado divulgado por la Cancillería enfatizó que no existe motivo que justifique la decisión de las autoridades dominicanas y remarcó que los funcionarios cubanos han actuado siempre en estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con absoluto respeto a las leyes de esa nación.

Sostuvo, en cambio, que la acción responde al “sometimiento del gobierno de República Dominicana a las presiones del gobierno estadounidense, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región”.

Recordó igualmente la comunicación que no es la primera vez que el gobierno dominicano se alinea a la política hostil y la escalada agresiva de los Estados Unidos contra la isla.

Como pruebas de esa postura, mencionó la exclusión de Cuba de la postergada X Cumbre de las Américas y el cambio de voto de República Dominicana sobre la resolución cubana contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU.

“Con este nuevo acto, las autoridades dominicanas lesionan sensiblemente los vínculos entre los dos gobiernos, pero no podrán lacerar los profundos e históricos nexos existentes entre los pueblos cubano y dominicano, cimentados desde las luchas de ambos países por la independencia hasta nuestros días”, manifestó la Cancillería.

Destacó cómo ilustres dominicanos se insertan en la historia de Cuba y viceversa, y también ponderó que ambos pueblos comparten lazos culturales, económicos y de solidaridad, que son irrenunciables.

“Cuente siempre el pueblo dominicano con la invariable amistad y solidaridad del pueblo cubano”, concluyó el pronunciamiento.