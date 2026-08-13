Nuevo donativo de arroz chino a Cuba

Un cargamento compuesto por 15 mil toneladas de arroz proveniente de China destinado al consumo de la población llegó este jueves a la capital cubana, el cual será distribuido de inmediato.
El acto de recibimiento estuvo presidido por el embajador de China en La Habana, Hua Xin, y por la parte cubana estuvieron el vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva, y la titular de Comercio Interior, Betsy Díaz.
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, Hua, quien fue portador de un mensaje del gobierno y pueblo asiático, resaltó el apoyo de Beijing a La Habana frente la política de máxima presión de la administración estadounidense de Donald Trump a la mayor de las Antillas.
“Con la llegada de esta donación de arroz, nosotros queremos mandar el mensaje de que China está al lado de Cuba. Vamos a seguir apoyando a la nación y a su pueblo, quienes se oponen firmemente a la injerencia extranjera de los Estados Unidos”, expresó.
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