Nuevo donativo de arroz chino a Cuba

El embajador Hua Xin, quien fue portador de un mensaje del gobierno y pueblo asiático, resaltó el apoyo de Beijing a La Habana frente la política de máxima presión de la administración estadounidense de Donald Trump a la mayor de las Antillas

El nuevo donativo refleja «la fraternidad» entre ambas naciones.

Un cargamento compuesto por 15 mil toneladas de arroz proveniente de China destinado al consumo de la población llegó este jueves a la capital cubana, el cual será distribuido de inmediato.

El acto de recibimiento estuvo presidido por el embajador de China en La Habana, Hua Xin, y por la parte cubana estuvieron el vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva, y la titular de Comercio Interior, Betsy Díaz.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, Hua, quien fue portador de un mensaje del gobierno y pueblo asiático, resaltó el apoyo de Beijing a La Habana frente la política de máxima presión de la administración estadounidense de Donald Trump a la mayor de las Antillas.

“Con la llegada de esta donación de arroz, nosotros queremos mandar el mensaje de que China está al lado de Cuba. Vamos a seguir apoyando a la nación y a su pueblo, quienes se oponen firmemente a la injerencia extranjera de los Estados Unidos”, expresó.