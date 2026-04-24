Confirma Gobierno panameño liberación de istmeñas detenidas en Cuba

El pronunciamiento enmarca la medida como un “gesto de humanidad y amistad” por parte de las autoridades cubanas hacia Panamá

La decisión toma en cuenta la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso.

El Gobierno de Panamá confirmó este viernes la liberación de tres ciudadanas panameñas entre 10 personas detenidas en Cuba, investigadas por actos de contravención al orden constitucional.

El comunicado oficial destaca un giro favorable en un caso que había generado atención diplomática y una reciente visita a la nación caribeña del canciller Javier Martínez-Acha.

El pronunciamiento enmarca la medida como un “gesto de humanidad y amistad” por parte de las autoridades cubanas hacia Panamá.

De acuerdo con el informe, la decisión también toma en cuenta la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo figuras legales como el “colaborador eficaz y el criterio de oportunidad”, mecanismos contemplados dentro del ordenamiento penal en la isla.

Medios de prensa como La Estrella de Panamá aseveran que las panameñas liberadas Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, se encontraban detenidas en La Habana desde el pasado 28 de febrero.

El Gobierno panameño continúa con las gestiones diplomáticas para lograr liberar a los siete panameños que aún siguen apresados, trascendió.

Igualmente se conoció que desde el primer momento, el presidente de la Republica, José Raúl Mulino, instruyó a la cancillería a realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la defensa jurídica, la protección diplomática y la asistencia consular de los 10 ciudadanos panameños detenidos, con el objetivo de lograr su pronta liberación.

La administración de la nación istmeña también expresó su agradecimiento al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, así como a todas las autoridades cubanas.

El grupo de 10 panameños fue detenido el 28 de febrero de este año tras ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenidos considerados “subversivos y contrarios al orden constitucional” por las autoridades locales.

El pasado 2 de marzo, el Ministerio del Interior de la isla confirmó la detención de 10 ciudadanos panameños en La Habana, y precisó que las investigaciones iniciales arrojan que estas personas habían sido orientadas para ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al sistema político cubano.

Las autoridades indicaron que, tras cumplir esa tarea, el grupo tenía previsto regresar a Panamá, donde presuntamente recibiría pagos que oscilarían entre mil y mil 500 dólares por persona.

Desde el momento de la detención, los implicados han reconocido ser los autores de los hechos de esta naturaleza, ejecutados en la capital durante la madrugada del sábado 28 de febrero.