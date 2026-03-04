¿Quien es Maritza Lugo Fernández? Autora intelectual de la infiltración armada en Cuba

Maritza Lugo ha coordinado acciones y financiamiento a través de las organizaciones anticubanas que ha servido históricamente como canal de recursos para actividades subversivas y terroristas contra Cuba

Maritza Lugo Fernández, señalada como principal promotora del denominado movimiento 30 de Noviembre, fue denunciada por las autoridades cubanas de la autoría intelectual de la infiltración armada. (Foto: Radio Rebelde)

En el programa especial Las Razones de Cuba, trasmitido por la Televisión Cubana, el pasado 28 de febrero la conocida contrarrevolucionaria residente en los Estados Unidos, Maritza Lugo Fernández,ha sido señalada autora intelectual de la infiltración armada frustrada frente a las costas de Villa Clara, en el municipio Coralillo.

El Historial contrarrevolucionario de Maritza Lugo Fernández es bien conocido, residió en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón,en la Finca Baraguá, desde cuyo lugar promovía la realización de actos provocativo, casada con el contrarrevolucionario Rafael Ibarra Roque, presidente del grupúsculo contrarrevolucionario Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País, detenido por sus actividades de sabotaje en 1994 y condenado a 20 años de prisión, Maritza fue fundadora de dicho grupúsculo.

En Cuba, Lugo fue detenida en varias ocasiones por las autoridades cubanas y llevada a prisión por sus actividades provocativas, siendo liberada en 1999. Partió en el 2002 hacia los Estados Unidos, donde formó parte de la Organización Los Plantados Hasta La Libertad y la Democracia en Cuba, que integraban ex reclusos contrarrevolucionarios como Mario Chanes de Armas, Eusebio Peñalver Marrora, Ángel de Fana Serrano, desde cuya organización de corte terrorista Maritza Lugo Fernández siguió promoviendo el terrorismo contra la isla.

Maritza Lugo Fernández, señalada como principal promotora del denominado movimiento 30 de Noviembre, fue denunciada por las autoridades cubanas de la autoría intelectual de la infiltración armada que al decir del coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado en delitos contra la Seguridad del Estado, el objetivo del grupo —afirmó— era infiltrarse en el país, promover desorden público, ejecutar actos violentos y atacar unidades militares. “El armamento incautado es armamento de combate. No se trata de una falacia”, subrayó.

En La lancha procedente de Estados Unidos, equipada con motor fuera de borda, se ocuparon fusiles de distintos calibres, una escopeta Winchester, fusiles tipo DB AR-15, un fusil Delta, 11 pistolas y un módulo individual para cada uno de los diez ocupantes, que incluía fusil, pistola, cuchillo, uniforme de camuflaje, medicamentos, pasamontañas, casco y otros aditamentos. También portaban medios de comunicación, equipos de visión y materiales estériles.

Armamento incautado tras intento de infiltración en Cuba.

Lugo ha coordinado acciones y financiamiento a través de las organizaciones anticubanas que ha servido históricamente como canal de recursos para actividades subversivas y terroristas contra Cuba.

Por lo tanto, Lugo no es una “activista de derechos humanos” como la han querido mostrar los medios de la desinformación que incitan al odio contra Cuba. Su historial contrarrevolucionario es extenso y está documentado.