Revelan artistas nominados al Premio Cubadisco 2026

El Instituto Cubano de la Música reveló este viernes los artistas nominados al Premio Cubadisco 2026 y detalló sobre el Festival Internacional homónimo, dedicado este año al son cubano.
La edición 29 se desarrollará del 16 al 24 de mayo en el capitalino Pabellón Cuba, perteneciente a la Asociación Hermanos Saíz, y en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, como sedes principales.
Volver a tener una nueva edición de la Feria Cubadisco siempre es una fiesta, un regocijo; es imposible no rendir tributo a nuestro Jorge Gómez, defensor de poner de protagonista siempre a la música y los músicos cubanos, declaró a Prensa Latina Indira Fajardo, directora del Instituto Cubano de la Música.
Junto a la inclusión del Son en la lista representativa de Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en diciembre de 2025, la Feria Internacional festejará el aniversario 70 de la orquesta Revé y el centenario del músico Pacho Alonso.
El certamen reúne 124 obras en categorías genéricas y 35 en generales, de un total de 220 producciones presentadas.
Estamos presentando un catálogo variado, con los nominados al Premio internacional, donde aparecen colaboraciones entre artistas cubanos y extranjeros, explicó a Prensa Latina la musicóloga y presidenta del Premio Cubadisco 2026, Cary Diez.
Las categorías en competencia abarcan Académica y Jazz Instrumental, Cancionística, Trova, Banda Sonora, Fusión, Pop, Fusión Alternativa, Canción para Niños, Música Urbana, Mini Álbum y Sencillos.
A ellas se suman Música Popular Bailable (Contemporáneo y Tropical Variado), Audiovisuales, Internacional y Generales (Ópera Prima, Diseño de Sonido, Notas Discográficas, Notas Musicológicas y Diseño Gráfico); como novedad, aparece el apartado competitivo En redes, con obras divulgadas en plataformas digitales. Como ejemplos de las obras en concurso figuran la soprano Ariadna Cuellar, con Serenata Concertada; el popular Issac Delgado, con Mira como vengo; el disco colectivo Álbum Blanco para Silvio Rodríguez y el rapero Anthony Bravo, con Secretos de sal y sombra.
Somos muchas personas detrás de la realización del disco dedicado a la obra de Silvio Rodríguez para las infancias; ha sido un lujo poder trabajar en este material, declaró la cantante Rochy Ameneiro, directora de la plataforma Corazón Feliz.
Durante el encuentro se entregaron los Premios Especiales Cubadisco 2026 a las pedagogas Elvira Fuentes e Iliana García, al Museo Nacional de la Música, a los artistas Roly Ávalos y Alexis Díaz, por su obra Controversia del Siglo en verso improvisado, al crítico Joaquín Borges Triana y al cantautor Augusto Blanca.
La feria internacional incluirá su tradicional Simposio, del 19 al 21 de mayo, en formato híbrido, dedicado a José “Pepe” Reyes Fortún, los 55 años del Museo Nacional de la Música y el aniversario 40 de la revista Clave; enriquecerán el programa una exposición comercial y una programación especial del canal televisivo Clave como señal oficial de Cubadisco.
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