Presidente de Cuba aboga por incrementar el intercambio económico-comercial con Panamá

Díaz-Canel agradeció al Canciller de la nación istmeña por el apoyo de su país a la resolución que cada año se aprueba en la ONU contra el bloqueo a Cuba. (Fotos: Estudios Revolución)

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este miércoles, en el Palacio de la Revolución, al señor Javier Eduardo Martínez–Acha Vásquez, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.

El Jefe de Estado, quien estuvo acompañado por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció al Canciller de la nación istmeña por el apoyo de su país a la resolución que cada año se aprueba en las Naciones Unidas en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba.

El Presidente antillano expresó la voluntad del país por incrementar el intercambio económico-comercial entre ambas naciones latinoamericanas, que si bien no es elevado, hay potencialidades para incrementarlo.

El canciller Martínez–Acha, quien realiza una visita de trabajo en la Isla, agradeció a Díaz-Canel por el recibimiento y las facilidades para el cumplimiento de su agenda.

Acompañaron al Canciller panameño en el encuentro con el Presidente Díaz-Canel, el señor Edwin Abel Pitty Madrid, embajador en nuestro país; el señor Marcos Caisuutti, asesor presidencial, y el señor Adolfo Ahumada, asesor del Ministro de Relaciones Exteriores. Por la parte cubana también participó la compañera Ileana Núñez Mordoche, directora general de América Latina y el Caribe del Minrex.

El canciller Martínez–Acha agradeció a Díaz-Canel por el recibimiento y las facilidades para el cumplimiento de su agenda.

Durante su estancia en Cuba, Martínez–Acha sostuvo intercambios con su colega caribeño, en los que abordaron temas de la agenda bilateral, regional e internacional, y valoraron de positivo el desarrollo de las relaciones entre ambos países.

Como parte de su visita a Cuba, la agenda de Martínez–Acha incluye, además de encuentros con autoridades cubanas, la visita al grupo de panameños detenidos y acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba, según nota publicada por la Cancillería en sus redes sociales.