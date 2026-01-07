Confirman detención de petrolero ruso por parte de los Estados Unidos

El petrolero ruso Marinera, que viajaba sin carga, fue objeto de una persecución prolongada por la Guardia Costera de EE.UU. en aguas internacionales

Autoridades de EEUU anuncian incautación del petrolero ruso Marinera «por violaciones a sanciones estadounidenses». ( Foto: Internet)

El Comando Europeo de EEUU asegura haber detenido el petrolero ruso Marinera, al que acusa de violar las sanciones estadounidenses.

Anteriormente, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declararon que en Moscú siguen con preocupación la situación anómala en torno al petrolero.

El tanquero se encontraba en aguas internacionales del Atlántico Norte bajo bandera rusa, en pleno cumplimiento de las normas del derecho marítimo internacional.

Desde la Cancillería subrayaron que, por razones poco claras, el petrolero ruso está recibiendo una atención especial por parte de las fuerzas militares de EEUU y la OTAN, claramente desproporcionada respecto a su carácter civil.

Con anterioridad, la empresa rusa BurevestMarin denunció este martes el intento de EE.UU. de interceptar el tanquero ruso Marinera en el Atlántico Norte en medio de una tormenta.

Según la empresa, la embarcación es un buque mercante civil sin carga a bordo y su tripulación está compuesta por ciudadanos de Rusia, Ucrania y Georgia.

En este contexto, BurevestMarin cuestionó la necesidad de que las Fuerzas Armadas de EE.UU. lleven a cabo acciones tan peligrosas contra un tanquero civil vacío.

Secretario de Guerra de EEUU lanza una advertencia tras la incautación del petrolero

El secretario de Guerra estadounidense lanza una advertencia tras la incautación del petrolero Marinera

«El bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor en cualquier parte del mundo», escribió Pete Hegseth en su cuenta de X.

Previamente, el Comando Europeo de EEUU informó que sus autoridades detuvieron el petrolero ruso Marinera por presuntas violaciones al régimen de sanciones estadounidenses.

Desde la Cancillería subrayan que, por razones poco claras, el petrolero ruso está recibiendo una atención especial por parte de las fuerzas militares de EEUU y la OTAN, claramente desproporcionada respecto a su carácter civil.