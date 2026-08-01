Las unidades generadoras de las centrales de Cienfuegos, Nuevitas, Holguín y Santiago de Cuba que estaban operando este sábado se mantienen en servicio para el centro y el oriente, mientras se trabaja en la recuperación del occidente

El Sistema Eléctrico Nacional sufrió una desconexión parcial. (Foto: Cubadebate)

A las 6:07 p.m. ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara, lo cual provocó la división del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y, posteriormente, la caída de la zona occidental.

Quedaron sin servicio las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas. Se trabaja en el proceso de restablecimiento de la zona afectada, informa la Unión Eléctrica en sus canales oficiales de redes sociales.

🔴 Despacho Nacional de Carga reporta desconexión parcial del SEN, desde Pinar del Río hasta Matanzas. Se investigan causas de falla e implementan protocolos para enfrentar este tipo de eventos, informa el periodista Bernardo Espinosa. https://t.co/sy4iTdQoG7 pic.twitter.com/xwg2jvMSGN — Cubadebate (@cubadebatecu) August 1, 2026

Sistema del centro y oriente del país sigue funcionando con normalidad

Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que azotaron la región occidental del país provocaron este sábado la caída de las líneas de transmisión que enlazan la provincia de Matanzas con Villa Clara y Cienfuegos, lo que derivó en una desconexión parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) que afectó a todas las provincias desde Matanzas hasta Pinar del Río.

El dato fue confirmado por Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, quien en declaraciones a la prensa precisó que las adversas condiciones meteorológicas —marcadas por abundantes precipitaciones y actividad eléctrica— fueron la causa directa del incidente.

«No se trató de una falla operativa ni de déficit de generación. El fenómeno climático impactó directamente las infraestructuras de transmisión en esa zona», explicó el funcionario, de acuerdo con el reporte de Cubadebate.

Guerra Hernández subrayó, además, que todas las unidades generadoras de las centrales de Cienfuegos, Nuevitas, Holguín y Santiago de Cuba que estaban operando este sábado se mantienen en servicio sin afectaciones. Eso, afirmó, evitó que la interrupción se extendiera al resto del país y que la caída del SEN fuera total, como ha sucedido en contingencias anteriores de mayor magnitud.

«El sistema del centro y oriente del país sigue funcionando con normalidad. La desconexión quedó circunscrita al occidente, precisamente porque el resto de las unidades no se vieron afectadas y pudieron sostener la demanda en esas regiones», agregó.

En cuanto al proceso de restablecimiento, el directivo informó que ya se pusieron en marcha los protocolos establecidos para estas situaciones. En esta ocasión, las maniobras incluyen el arranque de la planta Energás de Boca de Jaruco, una instalación estratégica que permitirá, una vez en operación, comenzar la puesta en servicio escalonada de las unidades generadoras de Santa Cruz del Norte y Matanzas.

«Ese es el primer paso del plan de recuperación. A partir de ahí, iremos incorporando progresivamente las cargas, siempre priorizando los servicios esenciales y las zonas de mayor concentración poblacional», detalló Guerra Hernández.