Restablecen sistema eléctrico en el occidente de Cuba

La caída parcial del SEN en occidente ocurrió por disparos en las líneas de 220 kilovatios de las provincias de Matanzas, Cienfuegos y entre Matanzas y Villa Clara

La Unión Eléctrica de Cuba anunció hoy el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en el occidente del país a la 01:10, hora local, tras su caída en la noche del sábado.

Poco antes, la propia fuente en sus canales oficiales en las redes sociales divulgó que estaban sincronizadas al SEN las unidades 1 y 3 de Energas Varadero.

También dijo que se encontraban en fase de arranque la unidad 5 de la termoeléctrica Máximo Gómez, del Mariel, la 1 y la 2 de la Ernesto Guevara, en Santa Cruz del Norte, y el ciclo combinado de Energas Boca de Jaruco.

Este sábado a las 18:07, hora local, ocurrió la caída parcial del Sistema Electroenérgico Nacional en occidente por disparos en las líneas de 220 kilovatios de las provincias de Matanzas, Cienfuegos y entre Matanzas y Villa Clara, que provocó afectaciones en todo el occidente del país.

El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, descartó en días recientes que las caídas del SEN obedezcan a fallos operativos, sino a las condiciones que enfrenta el sector a causa del arreciamiento del bloqueo de Estados Unidos.