Congresista demócrata pide juicio político contra Trump

La demanda argumenta en al menos 13 artículos, que el mandatario republicado se lanzó inconstitucionalmente a una guerra, actuando como beligerante o cobeligerante, contra Irán, Yemen, el Líbano, Siria, Nigeria y Gaza, y amenazó con el uso de la fuerza militar contra Panamá, Colombia, Cuba y Groenlandia

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John Larson se suma este martes a demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que buscan un juicio político contra el presidente Donald Trump desde que inició su segundo mandato en enero de 2025.

El congresista por Connecticut presentó un proyecto resolución ante el Comité Judicial de ese órgano del legislativo argumentando en al menos 13 artículos, que Trump se lanzó inconstitucionalmente a una guerra, actuando como beligerante o cobeligerante, contra Irán, Yemen, el Líbano, Siria, Nigeria y Gaza.

Que amenazó con el uso de la fuerza militar contra Panamá, Colombia, Cuba y Groenlandia. “En todas estas acciones, el presidente Trump ha actuado sin la autorización del Congreso constitucionalmente requerida”, subrayó.

También citó el ataque a Venezuela, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades de todo el país y su orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, entre otros cargos.

Larson también acusó a Trump de «asesinato, crímenes de guerra y piratería» por ordenar un bloqueo naval alrededor de Venezuela, previo a la agresión a la nación sudamericana que derivó en el secuestro del presidente democráticamente electo de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores.

Igualmente responsabiliza al actual ocupante del Despacho Oval por docenas de hundimiento de presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental y el Caribe.

Según el escrito, se culpa a Trump “(1) iniciar una guerra y asesinar a decenas de presuntos —aunque no probados— narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico oriental; (2) cometer crímenes de guerra en violación de la Ley de Crímenes de Guerra de 1996; (3) bloquear a Venezuela; y (4) cometer actos de piratería en alta mar y en aguas costeras mediante el robo de petróleo venezolano”.

«Mediante su usurpación reiterada de la facultad constitucional del Congreso para declarar la guerra y la comisión de asesinato, crímenes de guerra y piratería, Donald J. Trump ha actuado en contravención de la confianza depositada en él como presidente”, subrayó la propuesta legislativa.

Reza la resolución que el gobernante ha actuado “en gran detrimento de la ley, la libertad y la justicia, y en manifiesto perjuicio del pueblo de los Estados Unidos».

Aunque la petición tiene pocas probabilidades de avanzar en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos al igual que el Senado, incluso si Larson decide forzar una votación cuando los legisladores regresen la semana del 13 de abril, muestra que empieza sentirse cierta resistencia a Trump en el Capitolio.

No está claro si la iniciativa de juicio político impulsada por Larson cuenta con el apoyo del liderazgo demócrata de la Cámara Baja, pero el propio Trump está consciente -y así lo ha repetido- que los demócratas intentarán someterlo a un juicio político por tercera vez si el partido recupera el control de ese hemiciclo en 2027.

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi no descartó tal probabilidad durante una entrevista con MS NOW la semana pasada.

Precisamente, en abril del pasado año, el legislador Shri Thanedar se convirtió en el primero de la bancada demócrata en iniciar el proceso para intentar destituir a Trump.

«Trump ha demostrado repetidamente que no es apto para ejercer la presidencia y representa un peligro claro y presente para la constitución de nuestra nación y nuestra democracia», dijo entonces el congresista, originario de la India y representante por Míchigan.

De acuerdo a lo que publicó en su página web, las «acciones ilegales» del líder republicano en sus primeros 100 días en el poder, «han subvertido el sistema judicial, violado la separación de poderes y antepuesto el poder personal y el interés propio al servicio público».

Trump fue primer presidente de la historia de Estados Unidos en ser sometido dos veces a juicio político, y es uno de los tres que ha enfrentado este proceso (Andrew Johnson, William Clinton y Richard Nixon, quien renunció antes de ser juzgado).

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes promovió el proceso por abuso de poder y obstrucción al Congreso, y en enero 2021, a una semana de expirar su primer periodo presidencial, fue sometido al segundo por incitación a la insurrección de sus simpatizantes, que irrumpieron violentamente en el Capitolio para impedir la ratificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden (2021-2025).

El republicano es también el primer candidato presidencial de un partido importante condenado por un delito en medio de una campaña para la Casa Blanca, lo que no frenó que al final lograra el triunfo electoral en 2024 y se instalara otra vez en la mansión ejecutiva.