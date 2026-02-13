Controlado incendio en almacén de refinería Ñico López

Las llamas no alcanzaron depósitos de combustible y la planta continuó funcionando con normalidad

No se reportaron víctimas ni lesionados como consecuencia del hecho.

Un incendio ocurrido pasadas las tres de la tarde de este viernes en un almacén de la Refinería de Petróleo Ñico López fue controlado por fuerzas del Cuerpo de Bomberos de Cuba, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) desde la red social X.

Maikel David Cabrera Estrada, director de la entidad, explicó al periodista Lázaro Manuel Alonso de Canal Caribe que el siniestro se originó en un almacén con un producto aditivo en desuso y no se propagó a otras áreas de la instalación.

Cabrera Estrada precisó que las llamas no alcanzaron depósitos de combustible y la planta continuó funcionando con normalidad.

En la extinción participaron brigadas de la propia refinería junto a efectivos de los comandos 16 y 19, además de la Brigada de Rescate y Salvamento, según informes preliminares.

Autoridades del Minem informaron que se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio y evaluar afectaciones.

