Varios países denuncian que el borrador de acuerdo sigue sin mencionar explícitamente la salida de los combustibles fósiles

Durante la COP31 se han producido numerosas manifestaciones protesta por los borradores de acuerdo presentados en este encuentro.

La perspectiva de un fracaso de la COP31 cobra fuerza el domingo (22.11.2026) en Turquía, donde varios países denuncian que el borrador de acuerdo sigue sin mencionar explícitamente la salida de los combustibles fósiles, contrariamente a lo defendido por la Unión Europea y algunos países de América Latina y el Pacífico.

Las casi 200 delegaciones nacionales deben abordar el nuevo borrador de decisión política tras prolongarse en Antalya la gran reunión anual del clima, que debía concluir el viernes pasado, a causa de los desacuerdos.

Inicialmente prevista para las 09:00 y luego para las 10:00 de la mañana, la sesión plenaria fue aplazada a última hora el domingo.

La Unión Europea ha empujado para que, al igual que en la COP28 de Dubái en 2023, figure en la decisión política una mención al abandono progresivo del petróleo, el gas y el carbón, principales causantes del cambio climático. Al esfuerzo se unieron las naciones insulares del Pacífico, así como Panamá y Guatemala, que suscribieron un llamado en ese sentido el viernes (20.11.2026).

Sin embargo, el último borrador con el que trabajarán las delegaciones este domingo sigue sin incluir dicha mención de forma explícita. En lugar de ello, emplea una fórmula somera que, remite al acuerdo alcanzado en Dubái en 2023.

Pesimismo entre delegaciones

Las primeras reacciones de algunas delegaciones fueron negativas, por lo que la adopción del texto, que debe ser aprobado por consenso, es una incógnita.

El texto propuesto por la presidencia de la COP31 supone un «paso atrás» y un retroceso «inaceptable», denunció la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut. Mientras que Alemania manifestó su escepticismo respecto al borrador presentado y denunció «la postura de bloqueo» de algunos países en vistas de lograr un acuerdo consensuado.

«Esperamos, por supuesto, poder llegar todavía a una decisión, pero, a la vista de las últimas horas, soy escéptico respecto a que pueda lograrse en este corto margen de tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que muchos colegas ya se han marchado, ya que esta COP debería haber terminado hace dos días», dijo a los medios el ministro de Medio Ambiente, Protección del Clima, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, Carsten Schneider.

El responsable gubernamental Alemán respondió con un «no» rotundo, cuando le cuestionaron sobre si su país aprobaría el texto actual, y denunció que ese documento, difundido en la madrugada, «supone incluso retrocesos frente a los logros o acuerdos anteriores».