Copa Mundial de Fútbol 2026: Mbappé alcanzó a Messi

Con sus dos dianas ante Suecia, Mbappé acumula seis y, junto a Messi, lidera a los goleadores.

El delantero francés Kylian Mbappé respondió este martes con par de goles para empatar en el liderato ofensivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en la que Noruega, Francia y México se colaron en octavos de final.

Con sus dianas ya era suficiente para que Francia eliminara a Suecia y se plantara en octavos de final, pero el marcador final fue 3-0, por otro tanto a la cuenta de Bradley Barcola, y pudieron haber sido más.

Los mexicanos celebran su triunfo ante Ecuador y su pase a octavos de final.

En tanto, México rompió la maldición del cuarto partido con un triunfo 2-0 ante Ecuador, para seguir soñando luego de firmar la mejor primera ronda de su historia.

Julián Quiñones al 22, y Raúl Jiménez al 31, pusieron cifras a una primera parte para enmarcar de los dirigidos por Javier Aguirre, que controlaron el resultado sin sufrir demasiado.

Erling Haaland (86) anotó el gol de la victoria de Noruega ante Costa de Marfil.

Otro de los equipos que impresionó en este certamen, Noruega, sorteó 2-1 el reto de Costa de Marfil, que sin el brillo de sus futbolistas de antaño se las arregló para escoltar a Alemania en la llave E.

Erling Haaland (86) completó la victoria luego de los tantos de su compatriota Antonio Musa (39) y el africano Amad Diallo (74), y así llego a cinco perforaciones, para escoltar a Messi y Mbappé, quienes suman seis cada uno, en la tabla de goleo.

Este miércoles la jornada comienza con el duelo Inglaterra – República Democrática del Congo en Atlanta, Estados Unidos. El ganador de ese duelo será el rival de México en los octavos de final.

El siguiente partido es Bélgica – Senegal en Seattle, Estados Unidos. Quien avance de esa llave se encontrará en octavos de final con el ganador de Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina, que es el duelo que cierra la jornada de este primero de julio en los dieciseisavos de final.