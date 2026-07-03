Copa Mundial de Fútbol reparte últimos pasajes a octavos de final

Los duelos Argentina-Cabo Verde, Colombia-Ghana y Austalia-Egipto definirán el completamiento de la próxima fase del certamen

España aseguró su pase a octavos este jueves.

Los partidos de este viernes repartirán los últimos tres pasajes disponibles para la etapa de octavos de final en la Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Muchas miradas irán hacia Miami, donde juega nada menos que el actual campeón, Argentina, encabezada por el excepcional Lionel Messi, líder goleador histórico y de este certamen.

Pero habrá otros buscando el cuento de Cenicienta de Cabo Verde, su rival, que ha ganado no pocos adeptos alrededor del mundo.

Sería una de las grandes sorpresas en la historia de estas lides, pero solamente está en la cabeza de un porciento muy reducido de este planeta, incluyendo la propia afición caboverdiana.

Colombia y Ghana prometen un partido muy cerrado en Kansas City, porque se trata de selecciones que poseen calidad en todas sus líneas, aunque los cafeteros han lucido un poco mejor.

Los sudamericanos lograron finalizar como líderes en un grupo que incluía a Portugal, mientras que los ghaneses apenas entraron en el tren de los mejores terceros, aunque hora todo es borrón y cuenta nueva.

Por último, Australia y Egipto se miden en Dallas, y aunque los de Oceanía ya sobrevivieron la fase de grupos en dos ocasiones y los africanos no, es difícil llegar a un consenso sobre quién es el favorito.

Los Faraones presentan una interesante ofensiva liderada por el histórico Mohamed Salah y el habilidoso Omar Marmoush, pero la línea de cinco atrás de los australianos dificulta a cualquier conjunto.

Cualquiera de los dos que se lleve la victoria logrará un hito inédito para su país: ganar un duelo de eliminación directa en la Copa del Mundo, porque los de la tierra de los canguros fracasaron en sus dos intentos previos.

Fiesta mundialista en península ibérica y Suiza

España se apoyó en goles de Mikel Oyarzabal (dos) y Pedro Porro.

España y Portugal pusieron este jueves a festejar a toda la península ibérica al clasificarse a octavos de final de la Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026, objetivo que alcanzó también Suiza.

La Roja se apoyó en goles de Mikel Oyarzabal (minutos 36 y 89) y Pedro Porro (66) para dejar en el camino a Austria en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Fue probablemente el mejor encuentro de los actuales campeones de Europa en la lid, porque hasta el momento habían solamente enseñado pinceladas de la calidad que poseen.

Cristiano Ronaldo ganó el duelo entre viejos amigos a Luka Modric.

En tanto, en la canadiense Toronto Cristiano Ronaldo ganó el duelo entre viejos amigos a Luka Modric cuando Portugal venció 2-1 a Croacia, en choque donde el primero marcó de penal al 68, luego de habérsele anulado otro tanto por fuera de lugar.

Lejos ya del brillo que mostraron en sus años gloriosos con el Real Madrid, ambos lideraron a sus respectivas escuadras, y en el caso del portugués podrá seguir haciéndolo al menos un partido más.

El otro veterano de mil batallas de los balcánicos, Ivan Perisic, había inaugurado el pizarrón al 53, pero un cabezazo dorado de Gonçalo Ramos (90+4) evitó la prórroga.

Por último, Suiza hizo valer su experiencia ante Argelia en Vancouver, y se impuso 2-0, con perforaciones de Breel Embolo (11) y Dan Ndoye (46).