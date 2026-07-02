Inglaterra, Bélgica y EEUU avanzan a octavos en Copa Mundial de Fútbol

Este jueves buscarán el pase otros tres equipos en los duelos entre España-Austria, Portugal-Croacia y Suiza-Argelia

Con par de goles que salvaron a Inglaterra. Henry Kane figuró entre los héroes de la jornada.

Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos obtuvieron este miércoles su boleto a octavos de final en la Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Brian Cipenga puso a soñar a la República Democrática del Congo con su tanto al minuto siete, pero Harry Kane (75 y 86) colocó las cosas en su sitio y los ingleses se llevaron el pase en Atlanta.

La selección entrenada por Thomas Tuchel extendió así su racha a 12 partidos oficiales sin derrota con el alemán al mando (11 victorias y un empate).

En el otro duelo Europa-África, Senegal fue mucho mejor que Bélgica en los primeros compases jugados en Seattle, y se fue delante al 25 cuando Habib Diarra recogió un rebote y marcó a puerta vacía.

Solo entonces el elenco del Viejo Continente pisó el acelerador, pero los Leones de la teranga doblaron la ventaja con Ismaila Sarr (51), quien ya había mandado dos pelotas al poste.

A poco del final Romelu Lukaku (86) dio esperanza a los Diablos Rojos, un despiste del portero Mory Diaw permitió la igualada de Youri Tielemans (89), y luego un penal bien cobrado por el propio Tielemans (120+5) sepultó a los africanos.

Por último, el coanfitrión Estados Unidos protagonizó una muy buena primera mitad ante Bosnia y Herzegovina en San Francisco, y se fue al descanso delante gracias a Folarin Balogun (45).

El propio atacante fue expulsado al 64, y los balcánicos tomaron un impulso, pero Malik Tillman (82) les asestó el golpe de gracia.