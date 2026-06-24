Individualidades copan los principales espacios en Mundial de Fútbol

El empate sin goles de Inglaterra con Ghana, aterrizó al que parecía el equipo con más potencialidades de la liza. Los ingleses no parecen tan delante en el pelotón de los candidatos al título

Cristiano Ronaldo se convirtió en el único futbolista en marcar goles en seis Copas del Mundo. (Foto: AFP)

La ansiedad es parte intrínseca de las Copas Mundiales de Fútbol y mientras se espera por la aparición de una súper favorita, las individualidades copan los principales espacios.

Algo que hoy el portugués Cristiano Ronaldo se lleva las palmas, después de convertirse la víspera en el único futbolista en marcar goles en seis Copas del Mundo.

El grito famoso del SIUU del insaciable delantero de 41 años, se escuchó en dos ocasiones casi a coro en el Estadio de Houston. Las críticas por su debut en blanco ante la República Democrática del Congo quedaron atrás.

Y para no variar, volvió a la palestra la discusión de quien tiene más méritos, si Ronaldo o el argentino Lionel Messi, quien a sus 39 años lleva cinco dianas en la lid de Estados Unidos, México y Canadá, y es el máximo anotador en estos torneos.

Tampoco está lejos de los reflectores el francés Kylian Mbappé, con cuatro goles. A sus 27 años y en su tercera cita del orbe, lleva una trayectoria impresionante: campeón en Rusia 2018, subtitular en Qatar 2022 y máximo anotador galo en la historia y tercero (15) detrás de Messi y el alemán Miroslav Klose.

Por otra parte, el empate sin goles la víspera de Inglaterra con Ghana, aterrizó al que parecía el equipo con más potencialidades de la liza. Los ingleses no parecen tan delante en el pelotón de los candidatos al título.

Tampoco la poderosa Francia, con algunas angustias ante Senegal, Alemania o Argentina, con caminos más expeditos en la fase de grupos, ni España tras un inicio con dudas.

La hora de la verdad se acerca y el primer test de verdadera exigencia para los españoles será en la madrugada de este sábado (horario europeo) contra un necesitado Uruguay.

Después del susto por tormentas eléctricas que obligaron a suspender los entrenamientos, este miércoles el cuartel general de la Roja en Chattannooga, recupera la normalidad y afina su preparación de cara al duelo del 27 de junio ante Uruguay.

La ilusión de que el país ibérico repita la hazaña de Sudáfrica 2010 cuando conquistó su primera y única Copa del Mundo, sigue intacta. El desliz del empate frente a Cabo Verde (0-0 en el debut) ya quedó atrás.

Ahora el tema es la certeza de que el talentoso atacante Lamine Yamal puede jugar los 90 minutos y en general, el conjunto presume de la calidad de otras figuras como Pedri, Oyarzabal, Rodri y Cucurella.

De hecho, pocos pondrían en duda el favoritismo de la escuadra de Luis de la Fuente ante el alicaído Uruguay de Marcelo Bielsa. Sobre todo, porque el nivel del campeón europeo vigente supera con creces a los sudamericanos.

La garra charrúa es la única baza que le queda a Uruguay. No ha sido contundente en el plano ofensivo y la defensa, dejó mucho que desear al permitir una igualada in extremos de Cabo Verde para un 2-2 que los coloca contra las cuerdas.

El tema crucial para los uruguayos es el todo o nada. Podría repetirse su eliminación en el Grupo H, porque tanto Cabo Verde como Arabia Saudita con empatar, asegurarían el segundo lugar de la llave y hasta la posibilidad de un mejor tercero.

Los de Bielsa deberán encomendarse a prestaciones de rango de jugadores que hasta el momento no lo han hecho, como Fede Valverde, Maxi Araujo, Fede Viñas, Betancour o Canobbio.