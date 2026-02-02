Costa Rica: Oficialista Laura Fernández lidera elecciones

Aunque los resultados revelan que el partido Pueblo Soberano domina el conteo con más de la mitad de los votos válidos, Liberación Nacional ocupa el segundo puesto, pero con una gran diferencia de sufragios

Laura Fernández. (Foto: AFP)

La candidata del oficialismo, Laura Fernández, lidera en la noche de este domingo las elecciones generales de Costa Rica, con un 53,01 por ciento de los votos, según resultados provisionales de los escrutinios hasta las 20:45 (hora local).

La representante del Partido Pueblo Soberano (PPSO) encabeza la veintena de aspirantes a la presidencia con 326 mil 733 sufragios, seguida por Liberación Nacional con 185 mil 257 (30, 06 por ciento); y la Coalición Agenda Ciudadana, con 24 mil (3,90 por ciento), añadió el canal Trivisión.

Los otros partidos con espacios relevantes hasta ahora en estos comicios son el Frente Amplio (19 mil 927 sufragios y un 3,23 por ciento); Unidad Social Cristiana (17 mil 385 y 2, 82 por ciento); y Nueva República (14 mil 998 votos y un 2,43 por ciento).

Dichas estadísticas sobre las elecciones de este domingo primero de febrero resultaron de dos mil 228 juntas receptoras de votos procesadas, equivalentes al 31,14 por ciento del total de las habilitadas, donde votaron un 66,96 por ciento del total de 933 mil 181 electores inscritos.

Otros partidos participantes en los comicios fueron Nueva República (14 mil 998 votos para un 2,43 por ciento); Avanza (nueve mil 644 y 1,56); Unidos Podemos (cinco mil 230 y 0,85); Progreso Social Democrático (dos mil 653 y 0,43); y Liberal Progresista (dos mil 054 y 0,33 por ciento).

La lista de veinte la completan Nueva Generación, Centro Democrático y Social, Integración Nacional, Justicia Social Costarricense, De la Clase Trabajadora, Unión Costarricense Democrática Esperanza Nacional, Esperanza y Libertad, Alianza Costa Rica Primero y Aquí Costa Rica Manda.

El canal Trivisión resalta que, aunque los resultados revelan que el partido Pueblo Soberano domina el conteo con más de la mitad de los votos válidos, Liberación Nacional ocupa el segundo puesto, pero con una gran diferencia de sufragios.