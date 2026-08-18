Sancti Spíritus: Récord en acopio de tabaco tapado (+fotos)

La provincia registró una cifra histórica en la cosecha tabacalera de esta modalidad, tan importante para garantizar la exportación de uno de los rubros insigne de la isla ante el mundo

Algunos productores de tabaco tapado han instalado sus propios centros para el beneficio de la hoja. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

La Unidad Empresarial de Base (UEB) Tabaco Tapado, de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco en Sancti Spíritus, registró un récord histórico en la cosecha tabacalera que recién concluyó.

Según el director de la UEB, Carlos González Hidalgo, no solo se alcanzaron cifras superiores a todas las campañas anteriores en la modalidad de tapado, sino que se superó la expectativa de la provincia.

«Nosotros teníamos un plan de 468 toneladas y se acopiaron poco más de 500, para un 107 por ciento de cumplimiento”, aseguró a Escambray el directivo.

Lograr un rendimiento de 1.25 toneladas por hectárea, también superior a lo pactado, fue posible gracias al aporte de campesinos de Fomento, Taguasco, Sancti Spíritus y Cabaiguán.

Que, en medio de las dificultades energéticas que enfrenta la provincia y el país, se recupere el cultivo del tabaco es sin dudas una buena noticia y, además, las perspectivas para la próxima campaña son igual de halagueñas.

«El año anterior se sembraron unas 407 hectáreas y para este, pretendemos aumentar hasta 460. A pesar de las dificultades, alrededor del 90 por ciento de las tierras ya están listas», concluyó González Hidalgo.

De esta manera Sancti Spíritus recupera el terreno perdido en este cultivo y se afianza como una importante plaza tabacalera dentro de la isla.