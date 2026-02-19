Cuando las soluciones se convierten en problemas

Sancti Spíritus se debate entre las limitaciones objetivas y las decisiones del sector privado, en una combinación que termina por complicar aún más el acceso de la población a servicios y productos básicos

Hay iniciativas que merecen destacar como la emprendida por la dirección provincial del BPA que en su instalación tiene habilitada una línea de caja para apoyar el pago a jubilados de las sucursales afectadas por fluido eléctrico. (Foto: BPA Sancti Spíritus/Facebook)

En el complejo escenario que atraviesa el país, Sancti Spíritus no escapa a las contradicciones que marcan el día a día de sus habitantes. La provincia se debate entre las limitaciones objetivas y las decisiones del sector privado, en una combinación que termina por complicar aún más el acceso de la población a servicios y productos básicos. Analizar lo que ocurre implica reconocer que, junto a las dificultades externas, existen dinámicas internas que merecen una reflexión profunda.

El sistema bancario espirituano enfrenta desafíos evidentes. Persisten las afectaciones energéticas en varias sucursales, lo que retrasa el inicio de las operaciones —a veces hasta después de las 11:00 a. m.— y limita la capacidad de responder a la demanda de efectivo. Quienes hacen cola encuentran, en no pocas ocasiones, ventanillas que no abren o cajeros sin billetes. Es una realidad que requiere atención prioritaria, pues el acceso al dinero en efectivo es un servicio elemental que la provincia debe garantizar.

Pero esta limitación bancaria desencadena una reacción que involucra al sector privado, hoy sostén fundamental de la venta de alimentos y otros insumos. Ante la escasez de efectivo, muchos comercios han optado por aumentar los precios de manera constante, como respuesta a sus propias necesidades: adquieren mercancía en dólares y requieren billetes físicos para acceder a esa divisa en el mercado informal. Se genera así una cadena de presiones que termina por afectar al consumidor final.

La situación se torna compleja cuando confluyen ambos fenómenos. Por un lado, los comercios solicitan pagos en efectivo para poder operar en el circuito informal de divisas; por otro, las entidades bancarias no logran abastecer de billetes a la población. Y en medio, las transferencias electrónicas —una alternativa viable— son rechazadas con frecuencia por los vendedores. Esta desconexión entre las partes cierra cualquier posibilidad de alivio para las familias.

Es importante reconocer que la estrategia de máxima presión externa encuentra un caldo de cultivo en estas contradicciones internas. La dificultad no viene solo de fuera; también se construye desde dentro cuando las decisiones individuales terminan por endurecer las condiciones de vida de la comunidad. La solidaridad, tan necesaria en momentos de contingencia, parece diluirse, en algunos casos, ante la lógica del mercado.

Sancti Spíritus se encuentra ante la necesidad de buscar salidas concertadas. No basta con restablecer el servicio eléctrico en los bancos si luego el comercio no facilita el acceso a los alimentos a través de otros medios de pago. Se impone un diálogo que permita armonizar las necesidades de todos los actores: el ciudadano que busca cómo alimentar a su familia, el banco que intenta operar con limitaciones, y el pequeño comerciante que trata de mantenerse a flote en un entorno de incertidumbre.

La ruta que tome la provincia dependerá de la capacidad colectiva para entender que, en tiempos difíciles, las soluciones no pueden convertirse en nuevos problemas. El equilibrio entre el restablecimiento de los servicios y la moderación en las decisiones del sector privado será clave para que los espirituanos puedan sortear, con mayor tranquilidad, las contrariedades del presente.