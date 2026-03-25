¿Cuándo y cómo se realizará el proceso de ingreso a la educación superior en Cuba?

Los exámenes de ingreso serán el viernes 5 de junio Matemática; el martes 9 Español y el viernes 12 Historia de Cuba

Ofrecen detalles sobre ingreso a la Educación Superior. (Foto: Radio Rebelde)

El Ministerio de Educación Superior (MES) ratificó la realización de los exámenes de ingreso a la Educación Superior para el curso 2026-2027, los cuales se efectuarán en todo el país el mismo día y hora, con el objetivo de garantizar «rigor, transparencia y respeto al mejor derecho de los aspirantes». Como novedad principal, las pruebas –originalmente previstas para mayo– se pospusieron hasta el mes de junio para favorecer la preparación de los estudiantes de duodécimo grado y demás aspirantes.

Así lo informó René Sánchez Díaz, Director de Ingreso y Ubicación Laboral del MES, quien precisó que el calendario quedó establecido de la siguiente manera: Matemática, viernes 5 de junio; Español, martes 9 de junio; e Historia de Cuba, viernes 12 de junio.

PLAZA ASEGURADA PARA TODOS

El directivo destacó que se ofertan un total de 96?305 plazas, distribuidas en 48?750 para el curso diurno –que incluye 38?682 carreras universitarias y 10?068 programas de Técnico Superior–, 43?429 para el curso por encuentros y 4?126 para el curso a distancia.

«El Estado cubano mantiene el empeño de poder ofertar como mínimo una plaza a cada aspirante a la Educación Superior», subrayó. «Todo el que aspire a un estudio universitario podrá obtener una carrera. Numéricamente hablando, tiene asegurada una plaza», aclaró.

El proceso mantiene el orden de otorgamiento establecido en cursos anteriores: primeramente, se asignan plazas a los aspirantes que alcancen 60 puntos o más en los tres exámenes; luego, a quienes también aprobaron, pero no obtuvieron carrera en la primera vuelta; posteriormente, a los que suspendieron alguna prueba; y finalmente, al resto de los aspirantes. Aprobarlos no es condición excluyente para ingresar.

UNIFICACIÓN DE CARRERAS DE LENGUAS EXTRANJERAS

Una de las transformaciones más significativas anunciadas es la creación de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, que unifica en una sola carrera las anteriores ofertas de Inglés, Alemán, Ruso y Francés, manteniendo la formación en dos idiomas.

«Antes usted podía pedir una plaza de inglés o de alemán o de ruso. Ahora no, ahora va a pedir la carrera de Lenguas Extranjeras, como se hace para las pedagógicas», explicó Sánchez Díaz.

La nueva carrera tendrá carácter nacional y abrirá en el presente curso únicamente en la Universidad de La Habana, con una duración de cuatro años más el Curso Preparatorio. Para el curso 2026-2027 se mantiene la formación en Lengua Inglesa en las universidades de Matanzas, Las Villas, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín y Oriente, mientras que en 2027-2028 se ofertará en esas sedes la nueva carrera unificada.

El proceso de selección de las lenguas se realizará en dos etapas: la primera lengua se asignará en el Curso Preparatorio según el escalafón de ingreso; la segunda se otorgará en el primer semestre del primer año, en función del promedio alcanzado en dicho curso. Para promover al primer año, los estudiantes deberán obtener calificación de 4 o 5; de no lograrlo, podrán ser reorientados a otras carreras atendiendo a su valor de escalafón.

CARRERAS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES Y ESTÍMULOS

Se mantienen con requerimientos especiales las carreras de Periodismo, Relaciones Internacionales y las seis de la Universidad de las Artes (ISA), cuyos aspirantes deben presentarse a pruebas de aptitud.

Asimismo, continuará vigente el estímulo establecido en la Resolución 49/2025, que otorga carrera directa sin exámenes a estudiantes de duodécimo grado ganadores de medallas en concursos internacionales de ciencias y ortografía, integrantes de preselecciones nacionales para olimpiadas internacionales, ganadores de concursos nacionales y provinciales de conocimientos, los tres mejores graduados de la Educación Técnico Profesional por especialidad, y estudiantes destacados de los Colegios Universitarios. Por esta vía se otorgarán aproximadamente 5?000 plazas.

«Esperamos que, con el esfuerzo de los jóvenes, de la familia cubana y de las comisiones de ingreso provinciales se pueda realizar un proceso exitoso, comprometido y respondiendo a los intereses de la familia cubana como siempre», aseguró Sánchez Díaz.