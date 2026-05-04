Sancti Spíritus: Educación en la recta final del curso escolar

El sector se reorganiza para enfrentar la última etapa del período lectivo 2025-2026 y concluirlo con resultados satisfactorios

Los estudiantes de primero a cuarto grados concluirán todas sus asignaturas mediante las evaluaciones sistemáticas. (Foto: Facebook)

La Dirección General de Educación en Sancti Spíritus ha comenzado la preparación para enfrentar la última etapa del curso escolar 2025-2026 y concluir así el presente período lectivo con resultados satisfactorios, en medio de la compleja situación energética que enfrenta el país.

“Este curso escolar concluirá, como siempre, en los primeros días de julio; sobre esa base estamos defendiendo mantener, en la medida que las condiciones lo permitan, la mayor presencialidad posible en nuestros centros educativos, con énfasis en los estudiantes de los años terminales”, puntualizó el máster en Ciencias Andrei Armas Bravo, máximo representante del sector en la provincia.

Entre las prioridades continúa mantener funcionando todos los círculos infantiles con flexibilidad en los horarios y según la disponibilidad de combustible para la cocción de alimentos.

En la Educación Primaria ya se trabaja en los diagnósticos para los niños de preescolar y primer grado. Asimismo, los estudiantes de primero a cuarto grados concluirán todas sus asignaturas mediante las evaluaciones sistemáticas; mientras los educandos de quinto y sexto se examinarán a través de trabajos de control parcial, trabajos prácticos y evaluaciones sistemáticas.

De igual forma, en la Secundaria Básica, Matemática, Español y Literatura se evaluarán en formato de prueba escrita en los tres grados, y en el caso particular de Historia de Cuba se examinarán los estudiantes de noveno grado.

El resto de las asignaturas en ese nivel de enseñanza cerrarán con los acumulados en evaluaciones sistemáticas y trabajos de control parcial, seminarios integradores y trabajos prácticos.

Sobre la continuidad de estudios, Armas Bravo acotó: “Ya tenemos un grupo de plazas otorgadas para quienes optan por las escuelas pedagógicas; sobre esa base estamos elaborando el escalafón que se dará a conocer en mayo, de modo que los estudiantes se preparen para el llenado de las boletas”.

A ello se suma que este año no se realizarán los exámenes de ingreso para el IPVCE; por lo que este otorgamiento se llevará a cabo a través del escalafón provincial y según los requisitos establecidos.

Por su parte, los estudiantes de décimo y onceno grados del preuniversitario realizarán sus pruebas finales de Historia de Cuba, Matemática y Español y Literatura; mientras, el resto de las asignaturas cerrarán con seminarios integradores y trabajos teórico-prácticos.

En el caso de los educandos de duodécimo grado, se mantiene toda la atención centrada en la preparación intensiva para los exámenes de ingreso a la Educación Superior.

El directivo del sector educacional en Sancti Spíritus puntualizó, además, que “los estudiantes de primer y segundo años de las diferentes especialidades en la Educación Técnica y Profesional que hayan tenido presencialidad en sus centros realizarán la prueba final de su asignatura rectora. Mientras, aquellos que estén fuera tendrán como evaluación final la entrega y discusión de un informe técnico a partir de la práctica laboral”.

Los alumnos de las escuelas pedagógicas centrarán sus esfuerzos en continuar vinculados a sus prácticas profesionales con algunas adecuaciones; en tanto los jóvenes del último año se enfrentarán en la segunda quincena de mayo a su ejercicio de culminación de estudios.

La Educación Especial seguirá priorizando la atención a los educandos en sus propias escuelas, siempre que sea posible, y las evaluaciones se regirán por las líneas establecidas según el año escolar.

“Los estudiantes que viven en comunidades aisladas y no han podido incorporarse a los centros educativos cerrarán con el último corte evaluativo; de esa forma, serán promovidos de grado y al reincorporarse el próximo curso recibirán el contenido pendiente”, concluyó Armas Bravo.