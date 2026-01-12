Cuarta parte de habitantes en Cuba tiene más de 60 años

Sancti Spíritus está entre las ocho provincias con índice de envejecimiento por encima de la media nacional

Cuba se posiciona hoy como el más envejecido de América Latina y el Caribe. (Foto: PL)

Un total de nueve millones 748 mil siete personas habitan en Cuba y el 25,7 por ciento de ellos tiene más de 60 años, estadística que posiciona hoy al país como el más envejecido de América Latina y el Caribe.

En la actualidad, esta isla caribeña muestra un grado de envejecimiento que supera a muchos países de Europa como: Italia (24,1%), Bulgaria (23,8%), Finlandia (23,4%), Grecia (23,3%) y Croacia (23,0%), precisa la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Por provincias, la central Villa Clara exhibe el 29,1 por ciento, y La Habana el 28,1, mientras la más oriental Guantánamo presenta el mejor grado de envejecimiento con 22,5 por ciento.

El capitalino municipio Plaza de la Revolución es el más longevo con un 36,8 por ciento y Yateras, en Guantánamo, es el más joven con el 17,1 por ciento.

La ONEI en su reciente informe El envejecimiento de la población, Cuba y sus territorios 2024, resaltó que para esta edición los datos toman como referencia el cálculo de la Población efectiva.

O sea, “toda la población que en un año calendario nació en el país, además de aquella con residencia permanente en el mismo, que acumuló 180 días o más de estancia en éste en los últimos 365 días y no ha fallecido”.

Otro dato significativo es la relación entre la población de 60 años y más con respecto a la menor de 15 años al cierre de 2024, el cual muestra un incremento de 247 efectivos con respecto al año anterior al reflejar mil 625 personas mayores por cada mil niños y jóvenes de 0 a 14 años.

También el análisis de la ONEI destaca a ocho provincias con índice de envejecimiento por encima de la media nacional: Villa Clara (2 036), La Habana (1 866) y Sancti Spíritus (1 789) con los valores más altos.

Las provincias de Guantánamo (1 248), Santiago de Cuba (1 341) y Artemisa (1 387) aunque representan las cifras más bajas de las provincias del país, los valores deducen que la población de 60 años y más es mayor que la población menor de 15 años.

El informe comenta que el envejecimiento poblacional a escala mundial ha cobrado importancia en las últimas décadas, este fenómeno demográfico global tiene implicaciones en múltiples aspectos de la sociedad que provocan numerosos desafíos para los países que afrontan esta situación.

Cuba se ha convertido en una sociedad envejecida en un corto tiempo, el comportamiento de la población de 60 años y más con respecto a la población total entre los años 2015 (19,4) y 2024 (25,7) muestra un aumento de 6.3 puntos porcentuales evidenciando el acelerado envejecimiento en este decenio, reflexiona el informe.