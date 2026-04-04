Cuatro polistas espirituanos a clasificatorio centroamericano

Para lograr su asistencia a los juegos de Santo Domingo, el equipo de la Mayor de las Antillas deberá lograr uno de los ocho cupos que se repartirán entre los 11 elencos participantes

El quinteto lo encabeza Neiler Companioni, quien ya archiva en su aval participaciones internacionales con la selección cubana.

Cuatro espirituanos integran el equipo cubano que asistirá al torneo clasificatorio de polo acuático, con vistas a lograr un boleto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, con sede en la ciudad colombiana de Cali del diez al 20 de abril.

El quinteto lo encabeza Neiler Companioni, quien ya archiva en su aval participaciones internacionales con la selección cubana, como los Juegos Panamericanos de Chile. Al joven atacador se une en esa misma posición Lázaro Valladares Simón.

De acuerdo con la información ofrecida por Jorge Luis Bernal, entrenador principal de la selección masculina espirituana, la portería del equipo Cuba será defendida por dos yayaberos: Ransel Hernández Cruz y Yonathan Pérez González. Agregó que el matancero Iván Fernández, quien juega por esta tierra en los campeonatos nacionales, también asistirá a la cita colombiana.

La presencia de varios espirituanos por primera vez en una selección nacional de este deporte reconoce los empeños del territorio, que durante los últimos dos años ha conquistado el primer lugar de la disciplina a nivel de país.

Para lograr su asistencia a los Centroamericanos, el equipo de la Mayor de las Antillas deberá lograr uno de los ocho cupos que se repartirán entre los 11 elencos participantes.

Cuba compite en el grupo B junto a Costa Rica, México, Trinidad y Tobago y los locales.

También las muchachas buscarán un pasaje para Santo Domingo. En un propósito aún más difícil, las escuadras de la isla pugnarán por ocupar uno de los dos primeros puestos que dan acceso directo a los Juegos Panamericanos del 2027.