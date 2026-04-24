Polistas espirituanos escriben historia centraomericana

Ya adelantó parte de ese aval cuando varios de sus representantes formaron parte de la clasificación de los equipos cubanos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo

el polo acuático cubano registró una buena actuación en el torneo clasificatorio del deporte, que tuvo por sede la ciudad colombiana de cali. (Foto: Facebook)

El polo acuático espirituano podrá agrandar la historia que ya ha escrito en los últimos años.

De hecho, ya adelantó parte de ese aval cuando varios de sus representantes formaron parte de la clasificación de los equipos cubanos del deporte a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

De integrar, como se espera, los elencos nacionales a la cita dominicana, no solo por primera vez la tierra de Yayabo tendría representación en la historia de estos eventos multideportivos regionales, sino que lo haría de forma numerosa.

Y esa historia tuvo su eje principal en los resultados del más reciente torneo clasificatorio del deporte, que tuvo por sede la ciudad colombiana de Cali.

Allí, tanto hombres como mujeres lograron el boleto, a pesar de que ninguno de los dos elencos pudo acceder al podio de premiaciones, del cual las hembras fueron las que más cerca se ubicaron al ceder en la discusión del bronce ante las anfitrionas.

Pero la justa repartía varias plazas y Cuba se las ingenió para sortear victorias y derrotas y ganarse dos de ellas, el principal objetivo de su participación en la lid.

En el equipo de las muchachas estuvo incluida la yayabera Lía Arlenes Espinosa, quien se desempeña como defensa y se convirtió en la primera fémina de este deporte en la provincia que asiste a un evento internacional

La representación más numerosa estuvo entre los hombres, con cinco espirituanos, cuatro nativos y uno por adopción. A su participación en los Juegos Panamericanos de Chile en 2023, Neiler Companioni debe añadir su debut en unos Centroamericanos, evento en el que debe estar acompañado por el también atacador Lázaro Valladares Simón.

La portería del equipo Cuba estuvo resguardada por los espirituanos Ransel Hernández Cruz y Yonathan Pérez González, mientras el “adoptado” Iván Fernández, matancero que viste los colores de Sancti Spíritus en los campeonatos nacionales, también se inscribe en el aporte a esta clasificación.

De modo que, con el cuarto lugar de las muchachas y el sexto de los varones, Cuba tendrá presencia en las competiciones del polo acuático de los Juegos Centroamericanos.

Y en ello le va una buena cuota de contribución a Sancti Spíritus, que valida su bien ganada reputación de ser la primera provincia del país en este deporte durante los últimos dos años.

De paso, ya se inscribe como la disciplina con mayores aportes a la delegación que nos representará en la cita quisqueyana.