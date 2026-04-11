Taekwondoca espirituano clasifica a Juegos Centroamericanos

El espirituano intervendrá en el Abierto de Santo Domingo (categoría G1), que se desarrollará el 12 y 13 de abril y que se inscribe en la ruta preparatoria para la cita regional

Brayan Cantero (a la izquierda), primer espirituano que interviene en un mundial y gana el boleto a los Juegos Centroamericanos.

Brayan José Cantero terminó afónico, pero feliz, al conseguir boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán como sede a Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

Así lo confirmó a Escambray vía WhatsApp, desde donde se podía advertir el hilo de voz que le quedó tras conseguir la clasificación en la categoría de menos de 68 kilogramos y, con ello, garantizar por primera vez su presencia en una cita regional al quedar entre los cuatro primeros.

Para alcanzarla, el muchacho apenas tuvo que pelear, tal como lo confirmó a este medio: “Yo tenía puntos en el ranking y debido a eso tuve que efectuar una sola pelea”.

En esa ubicación con que llegó al Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, mucho tuvo que ver la buena actuación en el Mundial de Wuxi, China, en octubre pasado, cuando fue el cubano mejor ubicado al instalarse en los puestos del 8 al 16 tras ganar tres combates, pese a ser su primer evento internacional de gran envergadura.

“Esta competencia significó mucho para mí, ya que venía de un Mundial el pasado año y tenía que clasificar a mi división y mi país para representar a Cuba lo mejor posible, además, habíamos hecho una muy buena preparación”, dijo.

El de Brayan fue uno de los ocho boletos logrados por Cuba para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 14 posibilidades que tenía la delegación antillana.

Los restantes corrieron a cargo de Kevin Calderón (-80 kg) y Yoikel Daniel Goicoechea (+87 kg), entre los hombres y Arletis Acosta (-73 kg) Tamara Robles (-57 kg), Anaisel León (-67 kg), Marlyn Pérez (-53 kg) y Elianet Crespo (+73 kg).

Junto a sus compañeros el espirituano intervendrá en el Abierto de Santo Domingo (categoría G1), que se desarrollará el 12 y 13 de abril y que se inscribe en la ruta preparatoria para la cita regional.