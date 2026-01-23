Cuatro premios para Sancti Spíritus en sexto Festival Nacional de la Prensa en Cuba

La provincia sobresalió en el VI Festival Nacional de la Prensa Juan García Luis, celebrado del 21 al 23 de enero en La Habana, al recibir varios galardones

El jurado valoró la integralidad de las propuestas.

Al conquistar un premio a la innovación y tres lauros especiales la provincia de Sancti Spíritus se posicionó en un lugar de privilegio durante el VI Festival Nacional de la Prensa Juan García Luis, celebrado del 21 al 23 de enero en La Habana, según trascendió en la sesión de premiación del evento.

El periódico Escambray obtuvo dos importantes distinciones: el Premio al Mejor Trabajo Académico que Tributa al Modelo de Prensa Cubana y el Premio Especial de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, ambos otorgados a su proyecto «Del linotipo al centro de negocios».

Esta iniciativa traza un puente simbólico y funcional entre la historia editorial del medio y su transformación actual en un centro de gestión integral, donde convergen los procesos editoriales, tecnológicos, económicos y de innovación, todo ello orientado a reforzar su autoridad social, su credibilidad y su alineación con las políticas públicas en el nuevo escenario cubano.

Por su parte, Radio Sancti Spíritus fue distinguida con el Premio a la Innovación Periodística Juan Antonio Borrego, otorgado a su proyecto «Apk Radio Sancti Spíritus y la escucha social en la gestión de medios públicos». Esta iniciativa, pionera en integrar tecnologías móviles y análisis de percepción ciudadana, reafirma el compromiso del medio provincial con una comunicación cercana, dinámica y participativa.

Además, la emisora recibió un Premio Especial del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), en reconocimiento a su trayectoria institucional y su capacidad para adaptarse creativamente a los nuevos desafíos comunicativos del entorno digital.

Estos lauros reconocen el esfuerzo cotidiano de periodistas, editores, técnicos y gestores culturales de Sancti Spíritus, a la vez que ratifican el papel de la prensa en el territorio como espacio vivo de diálogo, innovación y servicio público en tiempos de transformación mediática.

Escambray reproduce el acta del jurado.

Acta del jurado al VI Festival Nacional Virtual de la Prensa

Este jurado agradece la participación en esta convocatoria y reconoce el empeño de los medios de comunicación concursantes, que lograron aportar propuestas valiosas pese a las difíciles circunstancias actuales.

Los trabajos recibidos reflejan cómo la innovación periodística se ha convertido en una necesidad inaplazable para los medios, obligados a transformarse y actualizarse en la era digital, en respuesta a los cambios tecnológicos y en los intereses de las audiencias. Solo será posible satisfacerlas si se privilegia el análisis crítico, se atienden las demandas de información y debate de públicos cada vez más diversos, y se elaboran historias profundas y significativas que dialoguen con la compleja realidad social.

Tras evaluar las propuestas presentadas y la fundamentación de los proyectos de las organizaciones mediáticas participantes, el jurado decidió otorgar los siguientes premios:

IDEAS Multimedios . Por su capacidad de transformar la gestión comunicacional, integrar la inteligencia artificial, innovar en narrativas y audiencias, y garantizar la sostenibilidad de sus proyectos. IDEAS Multimedios, se erige como referente de innovación en el sistema de medios públicos cubanos.

. Por su capacidad de transformar la gestión comunicacional, integrar la inteligencia artificial, innovar en narrativas y audiencias, y garantizar la sostenibilidad de sus proyectos. se erige como referente de innovación en el sistema de medios públicos cubanos. Agencia Cubana de Noticias (ACN). Este medio ha incorporado al canal de teletexto Señal ACN una versión personalizada del sistema multiplataforma CounTV , herramienta permite redactar noticias y gestionar contenidos multimedia -imágenes, videos y audios- para ofrecer información continua durante las 24 horas, destinada a Cuba, al Caribe insular, a gran parte de Sudamérica y a la franja suratlántica de Estados Unidos.

, herramienta permite redactar noticias y gestionar contenidos multimedia -imágenes, videos y audios- para ofrecer información continua durante las 24 horas, destinada a Cuba, al Caribe insular, a gran parte de Sudamérica y a la franja suratlántica de Estados Unidos. Radio Sancti Spíritus, por el diseño de una APK que pone énfasis en la escucha social y en la gestión de medios públicos desde la base de estudios científicos. Es una radio en la que convergen además diferentes formas de producción que articulan los diversos lenguajes de la narrativa digital. En el contexto cubano esa emisora y sus contenidos multiplataforma se convierten en una vía de información y facilitación social para las audiencias.

Periódico humorístico Palante, por la novedad innovadora de presentar sus tradicionales personajes recreados con el uso de la inteligencia artificial sin perder las esencias educativas e históricas. Palante se ha consolidado como un referente de innovación en el ámbito de la comunicación y el humor gráfico, gracias a su capacidad de reinventarse y conectar con nuevas generaciones.

se ha consolidado como un referente de innovación en el ámbito de la comunicación y el humor gráfico, gracias a su capacidad de reinventarse y conectar con nuevas generaciones. Radio Cumanayagua. Por el proyecto “Radio Cumanayagua va por la tierra”, concebido para promover el desarrollo sostenible en la comunidad en la cual se inserta. Se emplea un formato radiofónico dinámico y participativo desde el formato de podcast que orienta a la audiencia para la adopción de hábitos más responsables con el medio ambiente.

Se premia como mejor trabajo académico que tributa al modelo de prensa a Editora Escambray, por el Modelo de gestión de los procesos editoriales, de innovación, económicos y tecnológicos de esa marca, para consolidar su autoridad social y credibilidad en correspondencia con las políticas públicas en el nuevo escenario cubano.

El Premio por el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro se otorga a “El siglo de Fidel”, de IDEAS Esta serie multiplataforma es parte de la estrategia de innovación del grupo, y crea contenidos de elevado valor histórico mediante formatos más modernos y atractivos para una audiencia heterogénea, con énfasis en un público joven.

Entrega del PREMIO ICS

La Presidencia del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) aprecia la participación y calidad de los proyectos presentados en la actual edición del Festival de la Prensa “Julio García Luis”, en un contexto complejo de implementación por parte de los medios fundamentales de comunicación, de lo estipulado en la Ley 162 de Comunicación Social.

Tras examinar las propuestas, el Instituto de Información y Comunicación Social decidió otorgar su Premio al proyecto APK de la emisora Radio Sancti Spíritus, por combinar de manera eficaz la interacción entre las diversas áreas, editorial, artística y tecnológica y lograr un producto innovador, que se atiene a lo regulado en la Ley 162.

Se trata de una propuesta transformadora, que multiplica las formas de recepción de la radio y permite explorar otras maneras y narrativas de impactar en los públicos en un momento de alta complejidad.

El jurado de esta edición estuvo conformado por:

Dr. Yoelvis Lázaro Moreno Fernández, subdirector editorial del periódico Juventud Rebelde.

MsC. Thalía Fuentes Puebla, coordinadora de Comunicación, Mecadotecnia y Eventos de Ideas Multimedios.

Lic. Bárbara Vasallo Vasallo, subdirectora de la Agencia Cubana de Noticias.

Lic. Isidro Betancourt Silva, director de política mediática del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS).

Dr. Oscar Villar Barroso, director de Ciencias Sociales y Humanísticas del CITMA

Dra. C. Ana Teresa Badia Valdés, periodista de Radio Rebelde.

Acta de Premio de la Facultad de Comunicación

El contexto político, económico y social cubano demanda cada vez más la construcción de estrategias novedosas que fortalezcan la prensa pública, respondan a las necesidades informativas de la ciudadanía y garanticen la sostenibilidad de los colectivos periodísticos. La innovación, entendida como proceso integral, se convierte en una condición imprescindible para la credibilidad y la autoridad social de nuestros medios.

Tras el análisis de los proyectos presentados, el jurado integrado por profesionales de la comunicación y el periodismo —la Dra. Maribel Acosta, el licenciado Daniel Ernesto Burgos Rodríguez y el licenciado Haroldo Miguel Luis Castro— reconoce la voluntad de los medios cubanos de experimentar con nuevas rutinas productivas y modelos de gestión. No obstante, se identifican algunas consideraciones generales que deben orientar el perfeccionamiento del sistema.:

Alianzas estratégicas: Es necesario continuar fortaleciendo los vínculos entre medios de comunicación y las facultades de Periodismo y Comunicación Social del país, de modo que la innovación se nutra de la investigación académica y de la formación de nuevos profesionales.

Actualización conceptual: Si bien muchos proyectos poseen respaldo teórico-metodológico, persiste una visión desactualizada sobre el periodismo digital del siglo XXI. La convergencia mediática, las redacciones integradas y las narrativas multiplataforma ya no son tendencias emergentes, sino prácticas consolidadas que deben asumirse como norma en el escenario cubano.

Uso de la Inteligencia Artificial Generativa: Aunque varios medios han comenzado a explorar su aplicación, aún se encuentra en fase experimental. Se requiere continuar avanzando en el uso estratégico y ético de estas tecnologías para optimizar contenidos y rutinas productivas sin que pierdan la esencia del periodismo público.

Dicho esto, El jurado acuerda otorgar el Premio de FCOM al proyecto: “Modelo de gestión integral de los procesos editoriales, de innovación, económicos y tecnológicos de la marca Escambray”

El proyecto del Periódico Escambray constituye un referente nacional por su capacidad de articular de manera coherente las dimensiones editorial, económica, tecnológica e innovadora. Entre sus principales aportes destacan:

Carácter integral y estratégico: Escambray no concibe la innovación como un ejercicio aislado, sino como un proceso transversal que permea todas las áreas de la organización.

Laboratorio de innovación: Se ha convertido en un espacio experimental donde se ensayan nuevas rutinas productivas, narrativas multimediales y estrategias de posicionamiento de marca.

Sostenibilidad económica: La carpeta de negocios con más de 300 servicios diversificados garantiza ingresos adicionales y estimulación salarial, reforzando la viabilidad financiera del medio público.

Impacto social y comunitario: La visibilización de actores poco representados —jóvenes, mujeres y comunidades locales— fortalece la función social del periodismo y la conexión con las audiencias.

Alianzas académicas: La vinculación con universidades y cátedras honoríficas aporta rigor metodológico y fomenta la investigación aplicada, consolidando la legitimidad del modelo.

Resultados verificables: Se evidencian mejoras tecnológicas, incremento de ingresos, diversificación de productos comunicativos y un posicionamiento sólido de la marca en plataformas digitales.

Recomendaciones para el perfeccionamiento

Profundizar en la medición de impacto y credibilidad mediante indicadores claros y periódicos.

Expandir la estrategia digital hacia formatos emergentes (podcasts, newsletters, narrativas interactivas) que conecten con públicos jóvenes.

Diseñar políticas de retención y formación continua para enfrentar el éxodo de profesionales.

Explorar modelos de membresía o microfinanciamiento comunitario que refuercen la sostenibilidad sin comprometer la naturaleza pública del medio.

Sistematizar las buenas prácticas y compartirlas con otros medios cubanos para fortalecer el sistema de prensa en su conjunto.

El proyecto del Periódico Escambray demuestra que la innovación en la prensa pública cubana debe ser entendida como un proceso integral, estratégico y sostenible. Su capacidad para combinar rigor periodístico, compromiso social y sostenibilidad económica lo convierte en un modelo ejemplar dentro del sistema nacional de medios.

Por estas razones, el jurado considera plenamente justificado otorgar el Premio de FCOM al Escambray en el marco del Festival Nacional Virtual de la Prensa Julio García Luis 2026.

Menciones

1-. El Proyecto “Articulación de las herramientas de inteligencia artificial en la producción periodística y el análisis de las audiencias” del Periódico 26 merece mención porque constituye una apuesta pionera en el escenario cubano al integrar de manera estratégica la inteligencia artificial en la producción periodística y en el análisis de audiencias.

Sus resultados iniciales —como la creación del podcast Resume Semanal con asistencia de IA, la optimización de coberturas basadas en datos y el análisis profundo del comportamiento de los públicos en plataformas digitales— demuestran que la innovación tecnológica puede aplicarse de forma concreta y útil en la prensa pública, incluso en condiciones de limitaciones materiales y energéticas.

Lo más relevante es que el colectivo del Periódico 26 asume esta práctica con conciencia crítica: reconoce que la inteligencia artificial es una tecnología con mediaciones manifiestas, que puede reproducir sesgos, generar opacidad en la selección de contenidos, tensionar la relación entre personalización y privacidad, e incluso reconfigurar los roles profesionales.

Esta mirada responsable fortalece la pertinencia del proyecto, pues lo sitúa no solo como un ejercicio de modernización, sino como un modelo reflexivo que entiende la innovación como proceso social y ético, ajustado al contexto cubano.

Recomendaciones

Profundizar en protocolos de transparencia editorial, diferenciando claramente entre contenidos generados con asistencia de IA y producción humana.

Fortalecer la capacitación ética y técnica del equipo, para gestionar riesgos de sesgo y desinformación sin perder rigor periodístico.

Diversificar formatos digitales aprovechando la IA (podcasts, newsletters, narrativas interactivas), siempre subordinados al criterio editorial y a la misión social del medio.

Explorar soluciones tecnológicas locales o de bajo costo, que reduzcan la dependencia de infraestructuras externas y garanticen soberanía informativa.

2-El proyecto “ACN 3.0. Nueva tecnología para la convergencia de plataformas en la producción y gestión de contenidos del canal televisivo en pantalla tradicional de la Agencia” de la Agencia Cubana de Noticias es merecedor de mención porque constituye un paso significativo en la modernización tecnológica de la prensa pública cubana.

La alianza con la empresa privada Countigo S.R.L. y la implementación del sistema multiplataforma CounTV permiten a la ACN trascender el formato tradicional del teletexto y ofrecer un abanico de productos comunicativos —videos, noticiarios televisivos y radiales, podcast, mensajes de bien público y publicidad— con alcance nacional e internacional.

Su valor radica en que introduce un modelo de convergencia real de plataformas, integrando en un mismo sistema contenidos de televisión, radio, podcast, fotografía y redes sociales, incluso con perspectivas de incorporar inteligencia artificial y transmisiones en vivo. Este enfoque integral responde a las demandas de la era digital y coloca a la ACN en condiciones de competir en un ecosistema mediático cada vez más complejo.

Además, el proyecto demuestra conciencia de su impacto social: busca mejorar la experiencia de las audiencias mediante encuestas y mediciones de rating, garantizando que la innovación tecnológica se traduzca en mayor atractivo, comodidad y pertinencia informativa.

Recomendaciones

Profundizar en la medición de impacto con indicadores más allá del rating, incorporando métricas digitales de interacción y fidelización.

Fortalecer la capacitación del equipo en narrativas multiplataforma y gestión de contenidos digitales para aprovechar al máximo las funcionalidades de CounTV.

Explorar la integración progresiva de inteligencia artificial con protocolos éticos claros, que aseguren transparencia y preserven la misión social del medio.

Garantizar sostenibilidad tecnológica mediante actualizaciones periódicas y reducción de dependencia de proveedores externos.