Universidad de Sancti Spíritus y periódico Escambray se unen en homenaje a la epopeya de Girón

Este lunes está prevista la celebración en la sede de este medio de prensa espirituano de la peña Gente Nuestra; iniciativa de la Cátedra Honorífica Estudio del pensamiento y la obra de Fidel Castro y la Juan Antonio Borrego Díaz, de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez

Fidel en el teatro de operaciones durante el enfrentamiento a la invasión mercenaria. (Foto: Joaquín Viñas/ Sitio Fidel Soldado de las Ideas)

La Cátedra Honorífica Estudio del pensamiento y la obra de Fidel Castro y la Juan Antonio Borrego Díaz, ambas de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), junto al periódico Escambray, se unen este lunes durante la realización de la peña Gente Nuestra, con sede habitual en el medio de prensa, dedicada en esta oportunidad al aniversario 65 de la victoria de Playa Girón.

Al decir de Juan Carlos Castellón Véliz, director de Escambray, la cita tendrá como protagonista a una representación de espirituanos participantes en la epopeya de hace seis décadas y media; en coordinación, igualmente, con la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en la provincia.

Castellón Véliz precisó que la peña iniciará a las 10 de la mañana y devendrá homenaje de la comunidad universitaria y del gremio periodístico al líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro —en el año de su centenario—, quien confirmó sus cualidades como político y estratega militar al frente de las fuerzas cubanas, que derrotaron en menos de 72 horas a las tropas mercenarias, luego de su desembarco por el sur de Matanzas el 17 de abril de 1961.

Además de Comunicar Cuba y del Coloquio Nacional de Periodismo Juan Antonio Borrego In Memoriam, celebrado cada dos años, la peña Gente Nuestra constituye otro de los espacios de la Cátedra Honorífica Juan Antonio Borrego Díaz, fundada el 3 de marzo de 2023, adscripta a la carrera de Comunicación Social, de la Facultad de Humanidades, de la UNISS.

Creada el 2 de octubre de 2017, la Cátedra Honorífica Estudio del pensamiento y la obra de Fidel Castro tiene entre sus objetivos llevar a cabo una amplia e intensa actividad académica y realizar proyectos de investigación y de intercambio de personal docente y de investigadores de Cuba y del resto del mundo, interesados en profundizar en el ideario y el actuar del líder cubano, indica el sitio web de la UNISS.