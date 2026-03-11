Cuba a las puertas de Turnat con atractiva naturaleza (+fotos)

El evento tendrá lugar del 7 al 14 de septiembre, teniendo como sede principal a la Ciénaga de Zapata, en la occidental provincia de Matanzas, junto a la vecina región de Mayabeque

Este evento bienal regresa así a uno de los escenarios más emblemáticos y espectaculares del país. (Fotos: PL)

Cuba tiene hoy un gran atractivo turístico en su naturaleza y en las excursiones en parajes que hacen las delicias de quienes quieren viajes activos.

Este criterio lo reproducen sobre todo los guías de la agencia de viajes Ecotur, que se encarga en la isla precisamente de organizar estos viajes, relacionados con turismo de naturaleza, aventuras y ruralidades.

Y es el caso de que en septiembre próximo ocurrirá otra versión del Evento Internacional de Turismo de Naturaleza (Turnat) que cada dos años tiene por sede un escenario distinto de la isla, cuando tales atractivos prevalecen pese a los cruentos problemas económicos del país.

Turnat se prepara para celebrar su XV edición en septiembre de 2026, consolidándose como la cita más importante de su tipo en Cuba y un punto de encuentro para los profesionales del sector a nivel mundial.

Organizado por el Ministerio de Turismo (Mintur) y la agencia de viajes Ecotur S.A., el evento tendrá lugar del 7 al 14 de septiembre, teniendo como sede principal a la Ciénaga de Zapata, en la occidental provincia de Matanzas, junto a la vecina región de Mayabeque.

Este evento bienal regresa así a uno de los escenarios más emblemáticos y espectaculares del país.

La Ciénaga de Zapata, considerada el mayor y mejor conservado humedal del Caribe insular, es un tesoro de la biodiversidad cubana.

Declarada Reserva de la Biosfera y Sitio Ramsar, esta vasta región alberga una flora y fauna únicas, con un alto grado de endemismo, y un patrimonio geológico excepcional que la convierten en un laboratorio natural ideal para el turismo sostenible.

Por su parte, Mayabeque, una de las provincias más jóvenes de Cuba, aporta a la cita sus parajes de interés turístico, cultural e histórico, así como su importante polo agroindustrial, enriqueciendo la oferta con experiencias vinculadas al agroturismo y la vida rural.

La historia de Turnat es de un compromiso con el patrimonio natural cubano que se remonta a inicios del siglo XX.

A lo largo de más de 20 años, el evento recorrió los paisajes más diversos de la isla, desde Pinar del Río y su valle de Viñales, hasta la región oriental con la Sierra Maestra y Baracoa, pasando por Cienfuegos, Sancti Spíritus y el Centro Sur de Cuba.

El primer evento de este tipo fue en el 2000 en el Valle de Viñales, de la occidental provincia cubana de Pinar del Río.

En cada una de sus ediciones, Turnat permite a turoperadores, agentes de viajes y prensa especializada de todo el mundo, disfrutar en primera persona de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad.

También los asistentes acuden a parques nacionales, reservas de la biosfera y comunidades, siempre con un enfoque en la conservación y el respeto por el entorno.

Para la edición de 2026 en la Ciénaga de Zapata, los organizadores están preparando un programa que promete experiencias inmersivas e inolvidables.

En un mundo donde los viajeros buscan reconectar con la naturaleza y contribuir a su preservación, Turnat 2026 se presenta como una cita ineludible.

La elección de la Ciénaga de Zapata reafirma la voluntad de Cuba de posicionar su turismo más allá del tradicional binomio de sol y playa, mostrando al mundo un destino verde, auténtico y comprometido con la sostenibilidad.