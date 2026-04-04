Cuba realizará Feria Internacional del Turismo Cuba 2026 del 7 al 9 de mayo en formato híbrido

La agenda del evento, uno de los más importantes del sector turístico cubano, quedó estructurada de la siguiente manera: los días 7 y 8 de mayo estarán dedicados a las jornadas de negociaciones comerciales

Actualmente, los equipos organizadores ultiman las coordinaciones técnicas para garantizar el éxito del evento. (Foto: Cubasí)

La Feria Internacional de Turismo, FITCuba 2026, se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de mayo bajo un formato que combina la gestión profesional virtual y el intercambio presencial, según informó el Ministerio de Turismo de Cuba en un comunicado a la prensa.

La agenda del evento, uno de los más importantes del sector turístico cubano, quedó estructurada de la siguiente manera: los días 7 y 8 de mayo estarán dedicados a las jornadas de negociaciones comerciales, las cuales se desarrollarán íntegramente a través de una plataforma virtual especializada. El 9 de mayo, en tanto, será la jornada dedicada al Gran Público, que tendrá lugar de forma presencial en el Parque Josone de Varadero.

Actualmente, los equipos organizadores ultiman las coordinaciones técnicas para garantizar el éxito del evento. Durante las próximas semanas, las autoridades turísticas enviarán un boletín detallado con los protocolos de conexión, el diseño de los espacios virtuales y otros datos de interés para la cobertura periodística.

El Ministerio de Turismo agradeció la atención y el seguimiento habitual a este importante evento del sector turístico cubano, que cada año reúne a profesionales, turoperadores, agencias de viajes y hoteleros de todo el mundo para promover el destino Cuba y establecer alianzas comerciales.