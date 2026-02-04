Cuba recibió en 2025 un total de 2,6 millones visitantes

Dentro de ese total, 1 810 663 personas clasificaron como visitantes internacionales. (Foto: Trabajadores)

Cuba cerró el mes de diciembre de 2025 con 2 604 092 viajeros, una cifra que representa el 86.6 por ciento del total registrado en igual período de 2024, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). El país recibió 404 621 viajeros menos que en el año precedente.

Dentro de ese total, 1 810 663 personas clasificaron como visitantes internacionales, lo que equivale al 82.2 por ciento del registro del año anterior. Esta variación significó 392 454 visitantes internacionales menos que en el mismo período de 2024.

El informe de la ONEI detalla el comportamiento de los principales mercados emisores. El total de viajeros pasó de 3 008 713 en 2024 a 2 604 092 en 2025. Dentro de ellos, los visitantes internacionales disminuyeron de 2 203 117 a 1 810 663. Canadá se mantuvo como el principal mercado emisor con 754 010 visitantes, aunque la cifra representó el 87.6 por ciento del registro del año anterior. La comunidad cubana en el exterior aportó 228 091 visitantes, el 77.4 por ciento del total de 2024.

La Federación Rusa registró 131 882 visitantes, el 71 por ciento del año previo. Estados Unidos aportó 110 005 visitantes, el 77.2 por ciento del período anterior. México registró 56 438 visitantes, el 89.8 por ciento del año precedente. Argentina mostró un crecimiento y alcanzó 49 428 visitantes, el 113.6 por ciento del total de 2024. España aportó 46 489 visitantes, el 71.5 por ciento del año anterior. Francia registró 36 884 visitantes, el 74 por ciento del período previo. Colombia alcanzó 35 202 visitantes, el 108 por ciento del año anterior. Alemania cerró con 33 056 visitantes, el 50.5 por ciento del registro de 2024. El grupo de “otros” países sumó 329 178 visitantes, el 82.3 por ciento del año precedente.

El documento incluye además la serie mensual de llegadas de visitantes internacionales correspondiente a diciembre, con datos comparativos entre 2022, 2023, 2024 y 2025. La información del año 2025 se ajusta al cierre de diciembre. La gráfica muestra los valores mensuales desde enero hasta diciembre, con cifras que oscilaron entre 1 000 y 551 000 visitantes según el mes y el año.

El informe también recordó las definiciones metodológicas. Considera como viajero a toda persona que se desplaza entre dos o más países distintos. Cuando la persona sale de su país de residencia, se clasifica como viajero internacional sin importar el motivo del viaje o el medio de transporte. Define como visitante internacional a quienes entran a un país diferente al de su residencia habitual por un período no superior a un año, con fines de ocio, recreación, negocios u otros motivos personales, siempre que no busquen ejercer una actividad remunerada en el destino.