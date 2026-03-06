Cadena hotelera Meliá se mantiene fiel a Cuba pese a dificultades

Meliá Hotels International confirmó que no tiene intención alguna de retirarse del mercado de Cuba, pese a la caída del turismo, los cierres de hoteles, la falta de combustible y la crisis integral

Meliá Varadero, uno de los líderes de la cadena Meliá en Cuba. (Foto: Internet)

La cadena hotelera española Meliá se mantiene fiel al turismo cubano pese a las dificultades de la isla, tal como trascendió un comentario al respecto.

El catedrático e investigador cubano José Luís Perelló en su cuenta en Facebook se hace eco de declaraciones de esa cadena que tiene fuertes inversiones en esta isla.

Señala que el presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, confirmó que no tiene intención alguna de retirarse del mercado de Cuba, pese a la caída del turismo, los cierres de hoteles, la falta de combustible y la crisis integral. Escarrer destacó que “No es nuestra intención ningún tipo de retirada, ni mucho menos, y nos sentimos muy cómodos con la estructura que tenemos en el país y con nuestra posición de liderazgo en los hoteles de Cuba”.

La situación actual llevó al Ministerio de Turismo (Mintur) de Cuba a coordinar un plan de contingencia para el sector, que incluye una compactación de la demanda para permitir el cierre temporal de algunos establecimientos.

Por el momento, la hotelera española se vio afectada por esta medida en tres hoteles y, pese a estos desafíos, Meliá refuerza sus capacidades operativas y de abastecimiento para garantizar el cuidado y la experiencia de los huéspedes en la coyuntura actual.

Cabe señalar que la hotelera Meliá opera en Cuba una treintena de hoteles en gestión, recuerda Perelló.