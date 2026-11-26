Vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga. (Foto: Marcelino Vázquez Hernández)

En lo que va de año se han aprobado 40 nuevos negocios con inversión extranjera que comprometen un capital de 2000 millones de dólares, informó este jueves el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, al presentar la cartera de oportunidades de negocio en la Feria Internacional de La Habana.

El titular explicó que, como es tradición en el evento, el intercambio incluyó la presentación de la cartera, pero esta vez se organizó en tres partes. Primero se repasó cómo se han aplicado las decisiones anunciadas en la feria de noviembre de 2025 para dinamizar la inversión extranjera, después se explicaron las transformaciones económicas y sociales relacionadas con este sector y, por último, se caracterizó la cartera publicada en el sitio donde regularmente se divulga.

Lo que se anunció en 2025

Pérez-Oliva recordó que entonces se dieron a conocer medidas dirigidas a los esquemas financieros de los negocios y a darles mayor flexibilidad, entre ellas la posibilidad de abrir cuentas bancarias en el exterior, algo que antes se veía con un enfoque más restrictivo. También se anunciaron la simplificación de los procesos de evaluación, la extensión de la vigencia de los avalúos, que con frecuencia se vencían y entorpecían la formalización de los negocios, y la reducción de los tiempos de análisis, en particular en la comisión que evalúa los negocios con capital extranjero. A ello se sumó la autorización, por procedimientos expeditos, de los contratos de arrendamiento de instalaciones turísticas.

En el ámbito laboral se flexibilizaron los procedimientos para contratar la fuerza de trabajo. En aquel momento se autorizó, caso a caso, la contratación directa, con el proceso de selección realizado a través de las entidades empleadoras, y se estableció la posibilidad de pagar gratificaciones en divisas a los trabajadores.

También se ampliaron los canales de comercialización mayorista a todos los actores económicos y, dado el entorno energético del país, se permitió que las empresas con capital extranjero adquirieran directamente los combustibles que necesitaban para operar. Se hablaba, además, de nuevas oportunidades en instalaciones productivas y de servicios subutilizadas, de cambios para participar en el sector bancario, de operaciones SWAP, de la participación extranjera en negocios inmobiliarios y de la creación de nuevas zonas de desarrollo.

Cómo es el grupo de negocios aprobados

Los 40 negocios de este año tienen, según el ministro, rasgos propios. Cambió la estructura por modalidad de inversión: predominan las empresas de capital totalmente extranjero, con 22 negocios, seguidas de 9 empresas mixtas y 9 contratos de asociación económica internacional.

Cuatro de los negocios se ubican en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) y el conjunto se distribuye en 7 provincias. Pérez-Oliva destacó este dato por el principio que se ha seguido en la implementación de las transformaciones, que otorga un papel central a los territorios en la inversión.

Entre otros elementos señaló que 4 empresas optaron por arrendar instalaciones hoteleras, ya autorizadas y en operación, y que en 6 negocios participan cubanos residentes en el exterior. Tres surgieron por iniciativa de los territorios y 4 aprovechan capacidades industriales existentes. Se aprobó además una operación SWAP vinculada con la creación de nuevos negocios. El ministro agregó un detalle que en años anteriores, buena parte de la inversión extranjera aprobada correspondía a contratos de administración y comercialización hotelera, y este año ninguno de los negocios aprobados es de ese tipo, aunque algunos tienen relación directa con la actividad turística.

Un contexto complejo

Pérez-Oliva reconoció que las autoridades no están satisfechas con los resultados. Dijo que empresarios nacionales y extranjeros valoran de forma positiva las decisiones adoptadas, pero que el contexto en que se desarrolla la economía y se aplica la transformación ha limitado la obtención de algunos resultados.

Entre los desafíos mencionó el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que a su juicio alcanza un nivel sin precedentes y genera incertidumbre y temor mediante amenazas, presiones y chantaje contra los inversionistas y empresarios que han decidido participar en el desarrollo económico de Cuba.

Citó también el cerco energético, que describió como un castigo colectivo para la sociedad cubana y que repercute en la disponibilidad de insumos, servicios básicos, infraestructura y logística, sobre todo por la insuficiencia de combustible. Añadió que persisten en las instituciones nacionales procedimientos críticos que dificultan los procesos y que es necesario cambiar, así como los problemas financieros que enfrenta la economía.

Frente a ese escenario, explicó, el enfoque es seguir profundizando los cambios para reactivar la economía y perfeccionar los mecanismos de protección social, sin renunciar al modelo socialista inclusivo y de justicia social. La estrategia pasa por ampliar las oportunidades de negocio en todos los sectores económicos, con el capital extranjero como componente fundamental.

Un proceso propio y de implementación acelerada

El viceprimer ministro afirmó que las transformaciones son un proceso genuino, que se realiza con total autodeterminación y no obedece a presiones externas. Según dijo, nace de la consulta popular y de los cambios que ha vivido la economía desde 2012, cuenta con respaldo político, gubernamental y popular, se basa en acciones y decisiones concretas y puede medirse con indicadores claros y transparentes. Lo calificó de profundo e irreversible, aunque susceptible de perfeccionarse, profundizarse y ampliarse, y señaló que donde no den resultado se rectificará.

Otra de sus características, apuntó, es la rapidez con que se aplican. Desde que se aprobaron en junio, se han implementado 176 transformaciones, 183 cuentan con la base jurídica necesaria para su aplicación y se han aprobado 254 normas jurídicas que las respaldan. Entre sus rasgos mencionó la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, la introducción de mecanismos de mercado en la planificación y conducción de la economía sin renunciar a la planificación, la reorganización del comercio exterior y las medidas para proteger la producción nacional.

Trabajadores, divisas y combustibles

Sobre la contratación de personal, Pérez-Oliva recordó que en noviembre de 2025 se anunció la eliminación de la obligatoriedad de recurrir a entidades empleadoras, con el proceso de selección a través de ellas. Hoy 28 negocios en Cuba contratan directamente a su fuerza de trabajo, y el ministro dijo que la experiencia ha sido exitosa. Quien quiera mantener el servicio de las empleadoras puede hacerlo. Hay quienes lo prefieren y otros han optado por un formato híbrido: contratan de manera directa a la parte más especializada del personal y dejan al resto en el esquema anterior. Para el ministro, la medida respondió a un viejo reclamo de los inversionistas extranjeros.

En lo financiero, el ciclo de cobros y pagos de las empresas con capital extranjero puede realizarse en divisas o en moneda nacional, según sus posibilidades y necesidades. Ya no se requiere autorización previa del Banco Central de Cuba para abrir cuentas bancarias en el exterior; basta la decisión de la empresa. Cuando hay divisas disponibles se facilita el acceso al mercado cambiario, y se permiten cobros y pagos en divisas con todos los actores económicos, en especial con los productores. Con ello se busca que esos recursos lleguen a quien produce la materia prima que el país necesita, lo que, según el ministro, fortalece la articulación de la inversión extranjera con la economía nacional.

En el caso de los combustibles, si en 2025 se habló de que las empresas con capital extranjero compraran directamente lo que necesitaban, ahora se abrió a los inversionistas toda la cadena de valor: infraestructura portuaria, almacenamiento, exploración y extracción de petróleo, refinación y comercialización mayorista y minorista. Pérez-Oliva consideró la medida muy importante frente al cerco energético que, dijo, impone de forma ilegal e ilegítima el gobierno de Estados Unidos. Hasta la fecha se han aprobado tres negocios que participan en esta cadena, con diferentes alcances.

Para el comercio minorista de combustible se fijaron reglas: los servicentros deben funcionar con sistemas de energía renovable, con energía solar y combustible, disponer de instalaciones para cargar vehículos eléctricos, cuya entrada al país ha crecido de manera notable este año, y contar con sistemas de acumulación que garanticen la sostenibilidad energética.

Se establecieron incentivos tributarios para las inversiones en este sector y en la movilidad sostenible, lo que ha propiciado un aumento de los vehículos que usan fuentes renovables y que hoy tienen un papel importante en el transporte de pasajeros y de cargas.

Menos trámites y más seguridad jurídica

El ministro admitió que tampoco están conformes con lo avanzado en la reducción de la burocracia y en la descentralización de decisiones en materia de inversión extranjera. Explicó que el estudio de factibilidad se sustituyó por un plan de negocio más simple, ajustado a lo que un negocio puede prever antes de empezar a funcionar, y que los días hábiles de evaluación en la Comisión de Evaluación de Negocios con Capital Extranjero se redujeron de 15 a 7. Se busca, dijo, que la documentación se tramite de forma rápida y sin gestiones complejas. Todo está respaldado en un decreto que modifica el reglamento de la Ley de Inversión Extranjera.

En cuanto a los derechos reales, el derecho de superficie, que puede otorgarse por hasta 99 años, estaba limitado a las actividades inmobiliarias asociadas al turismo y hoy puede concederse por ese plazo sin limitaciones sectoriales.

Respecto al usufructo, que era de 25 años prorrogables hasta 50, el ministro señaló que ahora puede otorgarse por 99 años prorrogables por igual período, siempre que los negocios cumplan ciertos requisitos y constituyan inversiones trascendentes, con impacto en la economía. Según Pérez-Oliva, esto da una proyección de largo plazo, eleva de forma significativa la seguridad jurídica de los inversionistas y su capacidad de recuperar lo invertido, y revaloriza el aporte de la parte cubana en los negocios comunes.

Nuevas vías para invertir

El viceprimer ministro explicó que, con la modernización del sistema empresarial estatal y la transición de las empresas estatales hacia sociedades mercantiles, una de las decisiones aprobadas permite que personas naturales y jurídicas, cubanas y extranjeras, adquieran acciones en esas sociedades. Admitió que es un proceso complejo, que toma tiempo y requiere definir reglas, pero aclaró que la posibilidad ya existe desde el punto de vista jurídico.

Otra decisión, que calificó como reclamo de muchos empresarios, es la asociación de compañías extranjeras con empresas privadas o cooperativas cubanas. Ya se aprobaron tres negocios de este tipo. Según el ministro, esto responde al principio de que todos los actores económicos operen en igualdad de condiciones y debe fortalecer el tejido empresarial cubano, generar alianzas y encadenamientos productivos, y orientar los negocios hacia las prioridades del país y hacia el desarrollo territorial.

En comercio exterior, las transformaciones buscan estimular las exportaciones, incrementar la oferta y abaratar los precios de los insumos y de los productos finales. Se abrió el mercado mayorista y minorista a todos los actores económicos, con el interés de ampliar la oferta y reducir los precios en un mercado con déficit frente a la demanda. Se aplica además el enfoque de nomenclatura negativa: todo actor autorizado para el comercio exterior puede importar o exportar los productos permitidos, y solo se establece un listado de productos prohibidos o restringidos que exigen autorizaciones específicas. Las entidades asumen la responsabilidad por el uso de esas facultades y pueden perderlas de forma definitiva si las incumplen.

Sectores que se abren

El ministro se refirió a varios sectores. En banca y finanzas se abre la participación del capital privado y extranjero, algo que consideró indispensable para aplicar con alcance pleno las transformaciones, sobre todo porque los principales bancos cubanos han sido sancionados de manera unilateral e ilegal por Estados Unidos. Por eso, dijo, se abren todas las posibilidades para que operen bancos con capital privado o extranjero, con mecanismos que permitan sostener la relación bancaria y financiera, incluidos los activos virtuales y otras tecnologías.

En el turismo, las políticas cambian de forma significativa. El modelo tradicional de contratos de administración y comercialización hotelera de instalaciones ya existentes, algunas prácticamente nuevas, da paso a otros esquemas como la concesión sobre áreas de desarrollo turístico, la venta de inmuebles turísticos caso a caso y con valoración expansiva, y el turismo en zonas históricas y patrimoniales de alto valor.

También se promueven los negocios de agencias de viaje, renta de autos y operación y gestión de marinas, y se permite arrendar y vender unidades residenciales, lo que, según el ministro, puede ser una fuente importante de ingresos en el corto plazo. Todo ello con protección estricta del patrimonio y uso de fuentes renovables de energía, condición que dijo aplicable a todos los sectores. Se permiten además inversiones en zonas patrimoniales y de conservación, donde antes estaba restringido el capital extranjero y cuya participación, a su juicio, puede ayudar a conservar y mantener esos patrimonios.

El comercio es el sector donde se aprobó el mayor número de negocios en la última etapa. Se abre el capital extranjero al comercio mayorista y minorista, la gastronomía y los servicios, con posibilidad de participar en franquicias y de transformar empresas mixtas en empresas de capital totalmente extranjero mediante un procedimiento expedito. Pérez-Oliva dijo que ya hay varios negocios que hicieron esa transición para desarrollar el comercio mayorista y minorista, con buenos resultados.

En la agricultura, junto a la energía una prioridad en estos momentos, se permite la asociación de empresas extranjeras con cooperativas agropecuarias, además de modelos de negocio para entregar tierras en usufructo dedicadas a producir alimentos. El ministro consideró que esta área responde a una necesidad de la economía y la sociedad y tiene también un alto potencial para producir con destino a la exportación.

La cartera de oportunidades

La cartera recién aprobada, ya publicada en el sitio, incluye 471 proyectos: 34 en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y 426 en el resto del país. Los territorios participaron con 56 proyectos y, aunque el ministro dijo que aún no están satisfechos con ese aporte, subrayó que se definieron 98 proyectos priorizados según las áreas a las que van dirigidos y su nivel de preparación.

Por sectores, el petróleo reúne 139 proyectos, el turismo 115, el sector agroalimentario 82, la industria 30 y la minería 18. Para Pérez-Oliva, la distribución corresponde con las prioridades de desarrollo económico y social del país y está enfocada, básicamente, en generar ingresos en divisas. La cartera abarca también la agroindustria azucarera, la construcción, la industria biofarmacéutica, el sector inmobiliario, el transporte y la logística.

El viceprimer ministro destacó que muchas veces el interés de los inversionistas se ve afectado por la falta de orientación y de respuestas claras y oportunas a sus dudas. Por eso se trabaja en fortalecer los sistemas de ventanilla única de la inversión extranjera y del comercio exterior, con la intención de que los inversionistas los reconozcan, de manera espontánea, como una fortaleza.

Reconoció que es un proceso complejo, que tomará tiempo y que esa condición hay que ganársela trabajando, para simplificar trámites y reducir una burocracia que, dijo, dilata o impide concretar proyectos de interés para el país.

Pérez-Oliva informó que se avanza en la elaboración de una nueva Ley de Inversión Extranjera, que se discutirá en la sesión de diciembre de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Según explicó, la norma busca dinamizar y simplificar los procesos, reducir la burocracia, hacerlos más transparentes y aumentar las garantías jurídicas para los inversionistas extranjeros. También pretende reconocer una mayor participación de los cubanos residentes en el exterior en el desarrollo económico y social del país y darles más facilidades y un trato preferencial en los trámites de inversión.

“Cuba trabaja, Cuba está bloqueada, pero está activa”, resumió el ministro, quien dijo confiar en que se superará la difícil situación actual. Afirmó que se seguirá trabajando para impulsar negocios, atraer inversión y fomentar la participación del sector privado, y expresó el deseo de que más empresas apuesten por las oportunidades que ofrece el país y crezcan junto a él en su desarrollo económico y social.

Cámara de Comercio acompañará a las empresas cubanas en las transformaciones económicas

La Cámara de Comercio de la República de Cuba (CCRC) fortalece su estructura para respaldar al empresariado en la aplicación de las transformaciones aprobadas por el Gobierno en junio pasado. Lo explicó su presidente, Antonio Carricarte Corona, en entrevista realizada, en el contexto de FIHAV 2026 Feria Internacional de La Habana, la primera que se realiza tras esos cambios.

Según el directivo, las medidas han modificado el entorno de negocios de manera favorable. Las distintas modalidades permiten a las empresas cubanas buscar soluciones de financiamiento y conformar proyectos manejables, gestionables y financieramente sostenibles, lo que transmite confianza a socios extranjeros, proveedores y clientes.

Por ello, la Cámara trabaja en consolidar sus clústeres, que constituyen su estructura básica. Hoy agrupa a unas 1700 empresas, casi 800 de ellas privadas, organizadas en 32 clúster de diversos sectores. El proceso continuará creciendo, indicó, con la incorporación de más empresas privadas y cooperativas, con el fin de generar encadenamientos productivos entre los sectores público y privado, y con inversionistas extranjeros, que aprovechen las capacidades industriales y agrícolas instaladas en el país.

El presidente de la CCRC citó como ejemplos, aunque todavía modestos, las producciones de huevo, de productos cárnicos y otras de carácter industrial, y consideró que estas buenas prácticas deben multiplicarse. Un aumento de la producción nacional permitiría reducir los precios y elevar el nivel de vida y el poder adquisitivo de la población, y en ese empeño, afirmó, los clústeres pueden y deben desempeñar un papel esencial. Cada uno prepara una cartera de proyectos que se prioriza según su impacto inmediato o de más largo plazo, y que servirá también para desarrollar cadenas de valor internas y vincularlas con la exportación.

Entre las metas más inmediatas del empresariado mencionó el incremento de las exportaciones y la diversificación de productos y mercados, con énfasis en los de mayor valor añadido y contenido tecnológico.

Recordó que las transformaciones incluyen la venta de activos, un proceso en el que no todos tienen experiencia, aunque existen grupos en Cuba que sí la poseen. Para acompañar a las empresas, la Cámara organiza talleres prácticos sobre comercio exterior, dirigidos a la creciente cantidad de negocios privados que se inscriben en el registro de exportadores e importadores. En ellos se abordan las normas vinculantes para Cuba y los usos internacionales que deben respetarse.

Añadió que se elaboran programas de acciones por países y mercados meta, y que se dará prioridad a las empresas extranjeras que han acompañado a Cuba durante años, incluidos los últimos, marcados por las dificultades. A ellas se les presentarán las nuevas facultades para importar, exportar y distribuir, así como las posibilidades del comercio mayorista y minorista dentro de la inversión extranjera, alternativas de rápido retorno. También mencionó la franquicia, una modalidad nueva que debe promoverse dentro y fuera del país.

En cuanto a los sectores con mayores perspectivas, señaló que la producción de alimentos es la prioridad. En condiciones normales, Cuba importa más de 2 millones de toneladas de alimentos, y buena parte de ellos podría producirse en el país con calidad. Puso como ejemplo el arroz, cuyo cultivo con altos rendimientos por empresas extranjeras permite aumentar la producción en la misma área y sustituir importaciones. Propuso comenzar con proyectos pequeños, escalables a otras regiones, y exportar los excedentes, como ocurrió con el mango, que llegó a dominar una buena parte del mercado. Agregó que los medicamentos de alta tecnología, los suplementos dietéticos y los proyectos en patologías como el cáncer y el Alzheimer podrían interesar a socios extranjeros.

Carricarte Corona reconoció que persisten las complejidades, entre ellas las restricciones, las sanciones, la intensificación del bloqueo y el cerco energético, pero aseguró que en los clústeres se siguen encontrando soluciones. Consideró que, si los empresarios se alían en lugar de competir, el sector tendrá un peso decisivo en el avance de las transformaciones y en que la población disponga de más productos elaborados en el país y a menores precios. Finalmente, reiteró la disposición de la Cámara de trabajar con organizaciones homólogas y sectoriales del exterior que quieran conectarse con los clústeres en esta etapa inicial.