La producción de alimentos concentra la mayor cantidad de oportunidades, con énfasis en los encadenamientos productivos y la generación de rubros exportables con valor agregado

La producción de alimentos concentra la mayor cantidad de oportunidades. (Foto: Ricardo López Hevia)

Una cartera de oportunidades con 59 proyectos patrocinados directamente por los gobiernos provinciales constituye una de las novedades que presentan los territorios cubanos en la 42 edición de la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2026).

Roxana Barrera, especialista de la Dirección de Atención Territorial del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), explicó que las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país otorgan mayores facultades y autonomía a los gobiernos municipales y provinciales para impulsar su desarrollo socioeconómico.

Entre los cambios más significativos destacó la posibilidad de que empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y mipymes participen en negocios conjuntos con inversión extranjera directa, así como la incorporación de cubanos residentes en el exterior interesados en invertir en sus localidades de origen.

La especialista precisó que la cartera territorial comprende proyectos de menor escala, con montos de inversión accesibles, dirigidos a aprovechar las capacidades productivas y los recursos propios de cada localidad.

La producción de alimentos concentra la mayor cantidad de oportunidades, con énfasis en los encadenamientos productivos y la generación de rubros exportables con valor agregado.

También se identifican posibilidades de negocios en el turismo, la industria, el comercio, la construcción, las fuentes renovables de energía, la biotecnología, las telecomunicaciones, el transporte y la logística.

POTENCIALIDADES DESDE LOS TERRITORIOS

En la región occidental, Pinar del Río y Artemisa destacan por las posibilidades de desarrollo de la agroindustria de la flor de Jamaica, destinada a la elaboración de tés, vinos, colorantes naturales y otros derivados; mientras Matanzas ofrece oportunidades en la industria cosmética.

Por su parte, La Habana dispone de capacidades industriales para la fabricación de productos químicos, confecciones textiles y materiales de la construcción.

En el centro del país, Sancti Spíritus, Villa Clara, Cienfuegos y Ciego de Ávila conforman un corredor agroindustrial con potencialidades para la producción, el procesamiento y la conservación de mango, fruta bomba, boniato y ají habanero; oportunidades a las que se suman iniciativas vinculadas con la economía circular.

En el oriente cubano, Guantánamo sobresale por el aprovechamiento integral del coco y sus derivados; Holguín concentra potencialidades minero-metalúrgicas; Las Tunas, en los materiales de la construcción y la industria ligera; y Santiago de Cuba, en las industrias culturales, el comercio exterior y los servicios asociados.

En el ámbito pecuario, Camagüey dispone de capacidades para la producción de leche bufalina, carne bovina y avícola, mientras Granma y Holguín ofrecen oportunidades para el desarrollo del turismo de naturaleza y las experiencias rurales.

Barrera destacó, además, el papel de los parques científico-tecnológicos en la incubación de proyectos de base tecnológica y el aprovechamiento de las capacidades de innovación existentes en los territorios.

La especialista del Mincex resaltó el papel de las empresas exportadoras, tanto las tradicionales como las recientemente autorizadas, en el acercamiento de la gestión del comercio exterior a los productores, la reducción de intermediarios y la diversificación de la oferta exportable.

«La fortaleza de nuestros territorios radica en una articulación multisectorial que integra a todos los actores de la economía», afirmó.