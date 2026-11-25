El Foro Empresarial da continuidad a los intercambios sostenidos durante la IV Conferencia La Nación y la Emigración

Cuba convoca a sus nacionales residentes en el exterior a participar activamente en las oportunidades que ofrecen el modelo económico cubano y las nuevas modalidades de inversión.

En el marco de la XLII Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026), tuvo lugar, en el Palacio de las Convenciones, el Foro Empresarial para Cubanos Residentes en el Exterior, dirigido a promover las oportunidades de negocios e inversiones en Cuba, en correspondencia con las prioridades del desarrollo económico y social del país.

La cita, organizada por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), estuvo presidida por el viceministro primero de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez; la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE), Lázara Mercedes López Acea; la directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería cubana, Ana Teresita González Fraga; y la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, Tania Aguiar Fernández.

El encuentro contó con la participación de cerca de 150 cubanos residentes en el exterior, vinculados al sector empresarial de varios países. Asistieron, además, representantes de organismos de la Administración Central del Estado, grupos empresariales y empresas vinculadas al trabajo con los connacionales residentes en el exterior.

Durante el foro, Jorge Méndez informó sobre las nuevas políticas para la inversión de capital extranjero, las posibilidades de articulación entre las diferentes formas de gestión y actores económicos, así como la realización de proyectos de desarrollo, en el contexto de las transformaciones económicas y sociales que se implementan en el país.

La ocasión fue propicia para conocer las iniciativas, intereses e inquietudes de los empresarios cubanos residentes en el exterior e intercambiar sobre propuestas concretas que contribuyan al bienestar de la población y al desarrollo nacional.

En las palabras de clausura, González Fraga destacó que, aun en medio del cerco económico y las dificultades cotidianas, Cuba convoca a sus nacionales residentes en el exterior a participar activamente en las oportunidades que ofrecen el modelo económico cubano y las nuevas modalidades de inversión.

El Foro Empresarial da continuidad a los intercambios sostenidos durante la IV Conferencia La Nación y la Emigración y constituye un paso de avance en la diversificación de los vínculos de Cuba con sus nacionales residentes en el exterior, en particular con aquellos que participan directamente en el desarrollo económico y social del país.