Cuba busca garantizar la vitalidad de los servicios fundamentales

“El pueblo cubano no colapsará y lo ha demostrado en su historia, está es una oportunidad para realzar y profundizar un grupo de transformaciones importantes, seguro de que vamos a salir adelante por encima de estas adversidades”, sostuvo el viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga al intervenir este viernes en la Mesa Redonda

En la Mesa Redonda se informó sobre las acciones que adoptada el país para enfrentar el arreciamiento de las agresiones estadounidenses contra Cuba.

El viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, y los ministros de Trabajo, Transporte, Educación Superior y Educación, comparecieron este viernes en la Mesa Redonda para informar sobre las acciones que adoptada el país para enfrentar el arreciamiento de las agresiones estadounidenses contra Cuba.

Decisiones para garantizar la vitalidad de los servicios fundamentales

Al iniciar su intervención en la Mesa Redonda, el viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, recordó la escalada por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba para recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero, con mayor énfasis en las presiones para restringir el suministro de combustible a la isla.

“Esta política coercitiva se ha caracterizado por la persecución financiera y las sanciones secundarias contra buques y compañías que intentan llevar combustible a nuestro país, buques que son contratados de manera lícita por Cuba, ejerciendo su derecho como cualquier otro estado del mundo”.

Agregó que, desde hace meses, el reforzamiento de las medidas unilaterales, incluidas las amenazas a los actores del sector marítimo y energético, ha generado una situación de riesgo que se traduce en reticencias por parte de los armadores de buques para comerciar con la isla.

“Posteriormente, el recrudecimiento de las sanciones contra Venezuela, principal socio energético de Cuba, ha generado problemas adicionales al dificultar y encarecer los suministros de combustible desde ese país hacia Cuba”, dijo.

Asimismo, afirmó que las acciones que hoy se informan, ya venían preparándose con antelación por el gobierno, en correspondencia con la necesidad de prever cada escenario y poder proteger los logros del país. “En el mes de febrero se conjugan un grupo de factores que nos llevan a tomar un grupo de decisiones para garantizar la vitalidad de los servicios fundamentales sin renunciar al desarrollo”. “No venimos a dar justificaciones, sino a explicar cómo enfrentar esta situación con acciones concretas y con el esfuerzo de todos”.

El combustible se destina a la protección de los servicios esenciales de la población y a las actividades económicas imprescindibles.

La generación de electricidad se sostiene, en lo fundamental, con la producción nacional de crudo, gas acompañante y el empleo de las fuentes renovables de energía.

Se protege el funcionamiento de las fuentes de abasto fundamentales para el suministro de agua a la población.

Se mantienen los servicios básicos de salud a la población, con prioridad en la atención a las urgencias médicas, la salud Materno Infantil y el Programa de Cáncer.

La utilización de recursos propios en los territorios para la producción de alimentos y el empleo de fuentes renovables de energía.

Se aseguran las actividades de preparación para la defensa y el orden interior.

En la medida de lo posible, se protegen las actividades dirigidas a la obtención de ingresos en divisas necesarios para el desarrollo económico y social del país.

Acciones en energía, combustible y producción de alimentos

El vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga explicó que la primera decisión del país es continuar con el desarrollo del programa de instalación de parques solares fotovoltaicos.

“En medio de esta situación se mantiene en ejecución todas las inversiones que van a garantizar definitivamente la sostenibilidad de nuestro sistema electroenergético nacional sin depender de la importación de combustible. Ese es el camino, ese es el punto a donde tenemos que llegar”, afirmó.

Indicó que, a pesar de las afectaciones en los niveles de combustible, este programa debe preservarse, aunque de otras maneras, utilizando más recursos locales e incorporando fuerza de trabajo en actividades donde el equipo no pueda operar por falta de combustible. Aseguró que los programas se mantienen en cada parque solar y se avanzará con el cronograma previsto.

Energía: Electrificación con sistemas fotovoltaicos

Por otra parte, destacó la continuidad del programa de instalación de módulos solares fotovoltaicos. Por la vía estatal, se avanza hacia la instalación de un total de 20 000 sistemas para viviendas, que incluyen paneles y baterías para la noche.

El Ministerio de Energía y Minas desarrolla un proceso de venta a maestros y trabajadores de la salud y educación seleccionados de 10 000 de estos sistemas.

Una decisión adoptada es agilizar los procesos de entrega y montaje, lo que “va a darle sostenibilidad energética a 10 000 núcleos familiares en el país”. Además, se trabaja en la instalación de 5 000 módulos para viviendas aisladas.

Recordó que “en la intervención nuestro presidente explicaba que con la instalación de estos 5000 sistemas queda electrificado el 100% del país”, al llegar a comunidades remotas.

Posteriormente, durante este año y probablemente en el primer semestre, se entregarán otros 5 000 sistemas que abarcarán centros sociales como hogares de ancianos, casas de niños sin amparo filial y centros comunitarios, así como servicios de bancos y otros lugares donde la población recibe atención social.

Energía: Petróleo nacional y nuevos incentivos

Un componente importante de estas decisiones es “continuar con el desarrollo y el crecimiento de la producción nacional de petróleo”.

Señaló que el crudo cubano es pesado y se usa para generar electricidad, y que “ya logramos al cierre del año 2025 el revertir la tendencia de decrecimiento que veníamos teniendo en años anteriores”.

Al cierre de 2025 la producción creció modestamente, y para 2026 ya se desarrolla un grupo de acciones.

Existen medidas adicionales para incrementar la producción, incluso a partir de pozos existentes, gestionando recursos a través de la empresa Cupet y en asociación con compañías extranjeras.

Como una cuestión novedosa, mencionó que se amplían los incentivos para las fuentes renovables y que, por primera vez, se permite a quienes generen electricidad venderla directamente a terceros, no solo a la Unión Eléctrica.

“En estos momentos ya se abre la posibilidad de venderla a otro consumidor que puede ser una empresa, una industria, cualquier institución del país”, lo que contribuye al programa estatal de energías renovables.

Medidas de ahorro y combustible

También hay medidas más enfocadas al ahorro. Se ha decidido concentrar las actividades administrativas fundamentalmente de lunes a jueves, para incrementar la eficiencia en la atención a la población y reducir las afectaciones en el fin de semana.

“También se tomarán decisiones sobre las ventas de combustible, ya que al no haber el suficiente no podemos mantener los mismos niveles de venta”. Habrá limitaciones en la adquisición, y en la medida que se restablezca la situación, se irán haciendo las entregas a los niveles habituales.

Producción de alimentos

Desde el punto de vista de la producción de alimentos, reiteró la importancia de incrementarla a nivel territorial. Hizo un llamado a integrar la canasta familiar “no solo productos importados, sino también productos locales”.

Puso como ejemplo el arroz, anunciando que “este año el país se ha propuesto sembrar 200 000 hectáreas de arroz para garantizar una parte importante de la demanda”.

Mencionó la cooperación de varios países en proyectos con buenos rendimientos, como en fincas en Pinar del Río, Sancti Spíritus y, más recientemente, en Granma, donde ya se sembraron las primeras 360 hectáreas.

Hay una decisión de proteger esta producción con combustible, a pesar de la situación compleja.

También se estimulará la siembra de diversos cultivos y se enfatizará en la agricultura urbana y familiar. Se utilizarán fuentes renovables para el riego y se incrementará la tracción animal, ya que “no vamos a disponer de combustible para la participación de forma masiva de equipamiento en las labores agrícolas”.

Subrayó que es fundamental la integración de todas las formas productivas y las alianzas para trabajar en los precios de los alimentos.

“Estamos desarrollando algunas iniciativas con actores económicos no estatales, con empresas extranjeras que están en disposición de participar para la venta de alimentos a la población, buscando mecanismos que apoyen la disminución de los precios”, afirmó.

Prioridades en la industria, la salud y otros servicios

Anunció que la industria se concentrará en la fabricación, elaboración y suministro de productos químicos vitales, como los necesarios para garantizar la calidad del agua, el oxígeno y el cloro para el sistema de salud y algunos procesos industriales, “empleando al máximo las capacidades de las industrias locales”.

Subrayó que “hay muchas potencialidades a nivel local”. Además, se han revisado y asegurado las coberturas de un grupo de productos de alto impacto que se fabrican en el país, particularmente para el sistema de salud y otras actividades importantes.

En este punto, enfatizó nuevamente en “la integración de las capacidades de todos los actores económicos”.

“Nosotros tenemos que lograr que se integren todas las capacidades, las potencialidades productivas a partir de la necesidad del país”, afirmó.

Protección de sectores generadores de divisas

Destacó la importancia de garantizar la sostenibilidad de aquellos sectores que generan ingresos en divisa, “porque si no tenemos ingresos no podemos superar la situación”.

En el turismo, se ha diseñado un plan para reducir los consumos energéticos, adaptando las instalaciones y aprovechando la actual temporada alta, la cual presenta “resultados alentadores y superiores a los del año precedente”.

Respecto a pronósticos negativos externos, afirmó con contundencia: “Se decía que hoy estábamos colapsados. Probablemente no se lo estén explicando. Nosotros no vamos a colapsar porque el pueblo cubano no colapsa y lo ha demostrado durante toda su historia”.

Las acciones buscan una mayor eficiencia energética, compactar los polos de mayor comercialización y proteger los servicios fundamentales del turismo como fuente de ingreso. De igual forma, se protege la producción de tabaco y otras actividades económicas potenciales generadoras de divisas.

Importación de combustible y salud

“Estamos facilitando y autorizando que cualquier empresa que tenga posibilidad de adquirir combustible lo compre”, explicó, describiendo esta acción como una descentralización de la importación.

Añadió que existe “disposición de empresas, de amigos, empresarios en países solidarios que tienen interés en contribuir con nuestro país en esta situación compleja”.

Respecto al sector de la salud, aseguró que se garantizan los servicios médicos en sentido general y se desarrollará un esquema especial para proteger a pacientes con padecimientos crónicos en áreas con dificultades de combustible, especialmente si viven distantes de las instituciones.

Para tratamientos como la hemodiálisis, se asegurará su continuidad, “incluyendo la posibilidad si fuese necesario de ingresarlos a los hospitales”.

También se aseguran las atenciones en el sistema primario, la vigilancia epidemiológica y se prioriza el combustible para la producción de los medicamentos del cuadro básico por el Grupo Empresarial BioCubaFarma.

Reconoció que “hay una situación compleja con los medicamentos”, pero afirmó que “lo que hoy podemos producir en el país para lo que disponemos de materia prima se mantiene trabajando, se mantiene produciendo y se sigue entregando”.

Igualmente, se reorganizan las actividades docentes de las carreras de salud, aprovechando la participación de los estudiantes en las instituciones de servicio.

Cultura, deporte, vigilancia y otros servicios

En el ámbito cultural y deportivo, señaló que hay un reajuste de la programación cultural según las condiciones, y que se potencian las actividades culturales en la comunidad y el movimiento de artistas aficionados.

Respecto al béisbol, detalló: “Hemos hecho un análisis exhaustivo para mantener la Serie Nacional de Béisbol hasta que concluya, estamos ahora en la semifinal. Se han diseñado algunas medidas organizativas para reducir el gasto de combustible”.

Para los sistemas de alerta temprana, como meteorología, vigilancia sísmica y radiológica, aclaró que “todas esas actividades están debidamente protegidas”.

Mencionó el respaldo energético que se asegura progresivamente en bancos y otras instituciones que prestan servicios, así como “acciones importantes para la reducción de gastos corrientes, sobre todo en los organismos centrales del estado y las actividades presupuestadas”.

Advirtió que “no podemos aún en medio de una circunstancia económica adversa retroceder en lo que hemos ganado desde el punto de vista de la reducción del déficit fiscal”, algo que se puede lograr ahorrando en el sistema presupuestado.

Finalmente, garantizó que se mantienen los servicios de comunicaciones a la población, “vitales en todos los tiempos, pero sobre todo en momentos donde tenemos que mantenernos bien informados por los canales oficiales”.

Señaló que constantemente se difunden en redes sociales “informaciones para confundir, generar malestar. No vamos a propiciar que eso ocurra, vamos a garantizar el funcionamiento de nuestro sistema de comunicación”.

Sobre la Política laboral del país:

En correspondencia con lo legislado, sentido de proteger a los trabajadores, se apuesta por modalidades de empleo como el teletrabajo y el trabajo a distancia, así como el ajuste de los horarios de trabajo.

Además, se priorizará también la reubicación laboral.

En el caso que no pueda aplicarse ninguna de estas modalidades, se aplicará la “interrupción laboral” que garantiza el salario básico del mes de todos los trabajadores.

Declaraciones de Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte:

Se mantienen todas las transportaciones relacionadas con las importaciones y exportaciones en todas sus modalidades.

Transporte público nacional:

Se mantiene la programación de vuelos nacionales de acuerdo con la disponibilidad de las aerolíneas y las internacionales. Funcionan los aeropuertos internacionales.

Se mantiene la transportación de los colaboradores.

Todos los traslados de estudiantes y profesores se coordinan con MINED y MES.

Se ajustaron las actividades del país para disminuir la cantidad de fletes.

Se ajusta la programación de los viajes a 2 viajes (martes y sábado) entre Gerona y Batabanó.

En el caso de Pinar del Río se mantienen las salidas diarias hacia las cabeceras provinciales además de Pinar del Río.

Se mantienen los servicios de Medibus en función de los tratamientos médicos.

Se suspende el servicio de las listas de espera.

Los pasajeros que tienen boletos adquiridos y no deseen pueden acudir a las agencias y recuperar su dinero.

Con respecto a las transportaciones locales:

Estamos en un proceso de conciliación con los territorios a partir de las capacidades locales, pero se mantienen los servicios vinculados a necesidades de salud y educación, así como los servicios a actividades priorizadas.

En el caso de La Habana estamos reorganizando las rutas de transporte público.

Se mantienen los triciclos eléctricos en todos los lugares.

La semana próxima comenzará un servicio de transportación para los trabajadores de la salud.

Declaraciones de Naima Ariatne Trujillo Barreto, Ministra de Educación

Se mantiene la presencialidad, pero podría adaptarse.

Se priorizarán los grupos de primera infancia, círculos infantiles y casitas.

Probablemente se establezca en algunos lugares, en dependencia de las situaciones específicas de cada lugar en los territorios, una sola sesión.

En otros casos se valorará concentrar en algunos centros los niños y niñas.

La escuela primaria continuará la modalidad presencial.

Se mantendrán los horarios acostumbrados para recibir a los niños en los inicios de la jornada escolar, se valorará mucha flexibilidad para que puedan ir incorporándose aquellos niños que viven más lejos o tienen más dificultades.

Como prioridad la escuela primaria se mantendrá en sus dos sesiones, pero habrá flexibilidad con aquellos niñas y niños que en los casos que o necesiten puedan retirarse más temprano.

Con los niveles de nivel secundario, preuniversitario y educación técnica las valoraciones serían más puntuales a partir de la complejidad de cada una de ellas.

Ningún niño o niña va a quedarse sin protección escolar, y se atenderá la individualización de las condiciones educativas de cada uno, a partir de las necesidades específicas.

Seguimos pensando como semestre, hay decisiones que son más urgentes, más inmediatas, y hay otras que irán analizándose a medida que avance el semestre.

Declaraciones de Walter Baluja García, ministro de Educación Superior:

El diseño de acuerdo a los planes de estudio de cada carrera ha sido puesto en práctica en otras ocasiones, como en la pandemia por COVID, cuando se pasó a la semipresencialidad.

Estamos en el proceso de transportación de los estudiantes y profesores hacia sus provincias de origen, aunque las carreras nacionales son las de mayor complejidad.

El proceso docente educativo y la atención de estudiantes que estudian en otros territorios se hará a través de las entidades vinculadas en cada territorio.

La modalidad será fundamentalmente trabajo a distancia y teletrabajo, hasta donde sea posible, aunque no podremos utilizar las TIC en las mismas capacidades que lo hicimos en el momento de la COVID.

Una vez terminada la transportación y la reordenación territorial de las dinámicas docentes, se van a garantizar procesos esenciales como los de culminación de estudios, ubicación laboral y el ingreso a la Educación Superior, que también tendremos que repensar.