Cuba celebra 65 años de la Dirección Técnica de Investigaciones

La DTI desempeña un papel esencial en la investigación criminal y el peritaje técnico, al ofrecer pruebas científicas que respaldan la actuación de los tribunales y de las fuerzas del orden, con apego a la legalidad vigente

Foto: ACN

La Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), órgano especializado del Ministerio del Interior (Minint), conmemora hoy su aniversario 65 desde su fundación en 1961, en reconocimiento a su aporte a la seguridad nacional.

Según precisó el Minint desd su perfil en la red social Facebook, la DTI desempeña un papel esencial en la investigación criminal y el peritaje técnico, al ofrecer pruebas científicas que respaldan la actuación de los tribunales y de las fuerzas del orden, con apego a la legalidad vigente.

Sus laboratorios de criminalística, unidades de análisis forense y equipos especializados en balística, documentoscopía, toxicología y genética permiten enfrentar casos complejos bajo protocolos internacionales de cadena de custodia.

Esta labor, que se realiza en silencio y profesionalidad, es vital para prevenir y combatir amenazas a la seguridad del país, en la lucha contra la delincuencia y otras actividades que ponen en riesgo la estabilidad de la sociedad cubana.

La DTI mantiene coordinación estrecha con la Policía Nacional Revolucionaria y la Fiscalía, en la instrucción penal y la prevención de delitos, lo que refuerza la credibilidad institucional y la confianza ciudadana en sus resultados.

En el contexto del centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se reconoció la dedicación de sus especialistas, hombres y mujeres que trabajan con disciplina y entrega para garantizar la tranquilidad de la nación.