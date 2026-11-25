Los principios de igualdad, protección y rechazo a la impunidad frente a estas formas de maltrato son primordiales para Cuba

Cuba llega al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un sistema normativo en construcción que consagra principios de igualdad, protección y rechazo a la impunidad frente a estas formas de maltrato.

La doctora en ciencias jurídicas Arlín Pérez Duharte ve la legislación cubana contra la violencia de género como aquella pirámide descrita por el jurista austriaco Hans Kelsen, donde “en la punta del triángulo está la Constitución de la República y de ahí hacia abajo el resto de las normas”.

En ese ordenamiento, asevera la experta penalista y profesora de la Universidad de La Habana, prima la organicidad, donde la Constitución de 2019 es la base y piedra angular: consagró igualdad, protección y rechazo a la impunidad.

A fines de 2021 llegaron las leyes procesales. En la 143 “Del Proceso Penal” y la 141 “Código de Procesos”, la víctima alcanzó la condición de “sujeto procesal”, con derecho a ser escuchada, recibir asesoramiento, impugnar y declarar en privado.

En opinión de la también jurista y profesora Tania de Armas Fonticoba, en Cuba se ha comprendido la necesidad de una mirada inclusiva a la legislación penal y procesal, con una “intencionada y enfática protección a las víctimas”.

El Acuerdo 9231 del Consejo de Ministros (2021) aprobó la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar, brazo operativo del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) para atender esta problemática.

Aunque no se trata de una ley en sentido estricto, opera como el marco articulador que conecta el mandato constitucional con las normas concretas.

Organizada en 10 componentes —comunicación, educación, prevención, atención, protección, desarrollo legislativo, información estadística, investigación y seguimiento—, define acciones y entidades responsables con un enfoque multisectorial.

En 2022 fue aprobado el Código Penal, que recogió 36 modificaciones relacionadas con la violencia de género. Entre ellas destaca la posibilidad de incrementar el límite máximo de la sanción cuando el delito sea resultado de esta forma de maltrato.

La norma también fusionó “violación” y “pederastia con violencia” en una nueva figura de “agresión sexual”.

Y en el caso del asesinato, estableció las sanciones más severas —privación de libertad de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte— a quien dé muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género o ejecute el asesinato por odio, por motivo de origen étnico, color de la piel, religión, género, identidad de género u orientación sexual de la víctima.

Aunque no lo nombre directamente como “femicidio”, este delito está descrito en el Código Penal, en su artículo 345, asegura Pérez Duharte. “Nuestro Código no usa la palabra femicidio, como tampoco infanticidio o parricidio, porque esos no son términos empleados en nuestras leyes”.

En el mismo 2022, el Código de las Familias (Ley 156) complementó el cuadro desde el ámbito familiar: prohíbe la discriminación y la violencia en el hogar y contempla la protección urgente de las víctimas.

Un año después el Decreto 96 (2023) aprobó el “Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral”. El propio Código Penal había tipificado el acoso laboral en su artículo 327, con agravante cuando se comete “como consecuencia de la violencia de género, o por motivos discriminatorios de cualquier tipo”.

El protocolo de 2023 va más allá: define el acoso como aquel que puede tener lugar “mediante el uso de medios de comunicación, correo electrónico, internet y las redes sociales”. Es decir, la violencia digital en el trabajo ya tiene una norma que la sanciona.

Y el eslabón más reciente resulta el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes (Ley 178 de 2025), que incorpora un Subsistema de Protección Especializado frente a la Violencia, con servicios de apoyo, asistencia jurídica y medidas de protección. También contempla expresamente la protección digital frente al ciberacoso y la difusión no consentida de datos.

“Es un paso revolucionario en todos los sentidos”, dice Pérez Duharte sobre el conjunto de estos cambios, que apuntan a una futura ley integral contra la violencia de género ya incluida en el cronograma legislativo cubano

Muchos desafíos persisten. Quizás el mayor, según coinciden especialistas, es la implementación de todo este entramado normativo “que exige capacitación y seguimiento permanente”, advierte De Armas Fonticoba. Pero la pirámide kelseniana se va construyendo a punta de bloques que buscan, con persistencia, cerrar todas las brechas.