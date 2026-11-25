En medio de una aguda crisis, el pensamiento y el ejemplo de Fidel nos llaman no a repetir fórmulas, sino a pensar con independencia y actuar con responsabilidad

Foto: Irene Pérez/ Cubadebate

Pensar como Fidel no es adivinar qué haría ante cada problema ni buscar en sus discursos una respuesta para cada circunstancia, sino asumir el desafío de comprender la realidad y actuar para transformarla desde la responsabilidad y la vida de cada cual.

La conmemoración del décimo aniversario de su paso a la inmortalidad no puede quedar al margen de las preocupaciones de las familias, del desgaste de la vida diaria ni de las incertidumbres, porque es dentro de esa realidad donde corresponde examinar la vigencia de su legado.

Una idea deja de ser fecunda si se convierte en un repertorio de fórmulas que sustituyen el ejercicio de pensar; honrarlo exige analizar las circunstancias, reconocer lo que no funciona y abrir caminos cuando las respuestas conocidas resultan insuficientes.

La confianza que compromete

En el relato de Raúl sobre su reencuentro con Fidel en Cinco Palmas hay un contraste que conserva su fuerza: frente a los siete fusiles y la afirmación de Fidel, «Ahora sí ganamos la guerra», la confesión posterior de Raúl de que, en aquel momento, no lo creía posible.

Sería superficial utilizar ese recuerdo para afirmar que basta con tener fe y esperar; la enseñanza es otra: la confianza compromete a quien la expresa y obliga a buscar caminos, organizar esfuerzos y trabajar para hacer realidad una posibilidad, aunque no resulte evidente para los demás.

Hoy, esa actitud no puede confundirse con minimizar las carencias ni desoír a quienes las padecen; la confianza que necesitamos debe mirar de frente los problemas y traducirse en decisiones, en soluciones comprobables y en rectificaciones cuando sean necesarias.

No se trata de ocultar la gravedad de una situación, sino de negarse a convertirla en destino inevitable.

Al recordar la Crisis de Octubre en su carta de despedida, el Che escribió: «Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días», y expresó su identificación con la manera de Fidel de «ver y apreciar los peligros y los principios».

Esa relación entre peligros y principios invita a pensar en una responsabilidad del líder: evaluar las consecuencias de sus decisiones sin perder de vista los propósitos que las orientan, porque no basta con la determinación si falta el juicio necesario para decidir en circunstancias difíciles.

Tampoco el valor consiste únicamente en resistir una amenaza: en la vida cotidiana puede exigir reconocer un error, escuchar una crítica incómoda, enfrentar una injusticia o defender una iniciativa útil frente a la inercia.

La autoridad nace de la conducta

Al valorar a Fidel, el Che relacionó la confianza del pueblo con su disposición a estar primero allí donde había riesgos y reconoció en ese ejemplo el fundamento de su autoridad moral para pedir sacrificios; Raúl hizo suya aquella valoración con una frase inequívoca: «Así pensaba el Che, así pienso yo también».

Ese vínculo entre conducta y autoridad merece acompañarnos cuando hablamos del presente, porque pedir esfuerzos no puede ser un ejercicio separado de la responsabilidad propia.

Quien convoca tiene que examinar primero qué aporta, qué transforma, qué carga comparte y qué sacrificios está dispuesto a hacer.

No todos tenemos las mismas funciones ni posibilidades, y las responsabilidades tampoco son iguales; quien decide sobre recursos o asuntos que afectan la vida de muchos debe responder por el alcance de sus decisiones.

El llamado al compromiso individual no puede diluir esa diferencia ni trasladar a las personas la solución de problemas que requieren respuestas institucionales.

Pero hay un espacio de responsabilidad que corresponde a cada cual: en unos casos será rendir cuentas y rectificar una decisión; en otros, no maltratar, no aprovecharse de la necesidad ajena ni responder con indiferencia al problema de un compatriota.

También será hacer bien el trabajo, cuidar lo común y no utilizar las dificultades como justificación de aquello que sí está en nuestras manos evitar.

Continuar sin repetir

Actuar inspirados en el ejemplo de Fidel no exige reproducir mecánicamente su personalidad, sino preguntarnos cómo traducir los valores que reconocemos en su conducta a las circunstancias de cada momento histórico.

Ninguna responsabilidad, por pequeña que parezca, autoriza a desentenderse de los problemas de los demás; asumirla con honradez exige estudiar una situación antes de decidir y no permanecer indiferentes ante quien atraviesa un momento difícil.

«Fidel es Fidel, todos lo sabemos bien», afirmó Raúl en 2008, al tiempo que sostuvo que el pueblo continuaría su obra cuando ya no estuviera físicamente.

Esa continuidad plantea una tarea más exigente que la imitación: discernir qué principios deben permanecer y qué formas necesitan cambiar para que aquellos no se vuelvan palabras vacías.

Recordarlo hoy puede ser un ejercicio de inconformidad con lo mal hecho y, ante todo, con nuestras propias insuficiencias; una invitación a no conformarnos con explicar los problemas cuando tenemos alguna posibilidad de contribuir a resolverlos.

La pregunta por su legado termina por convertirse en una pregunta personal: qué responsabilidad estoy dispuesto a asumir, qué debo hacer mejor, a quién puedo ser útil.

Pensar como Fidel en la Cuba de hoy no puede suprimir el esfuerzo de pensar por nosotros mismos; nos exige hacerlo sin separar las ideas de la conducta ni la confianza en el futuro de la responsabilidad de construirlo.