Cuba debuta con oro en el nivel olímpico del Beisbol5

El resultado convierte a Cuba en el primer campeón olímpico de la historia del Beisbol5, modalidad que debutó en el programa de los Juegos de la Juventud

Cuba ganó con autoridad e inauguró con oro la historia olímpica del Beisbol5. (Foto: Calixto N. Llanes)

La selección cubana hizo historia este martes al conquistar el primer título olímpico juvenil de Beisbol5. En la final de los Juegos de la Juventud Dakar-2026, el equipo antillano derrotó 2-0 a Taipéi de China, con parciales de 2-1 y 7-1.

El triunfo tuvo un valor especial porque llegó ante el mismo rival que había vencido a Cuba en la fase de grupos. En aquella ocasión, los taipeyanos se impusieron 5-3 y 5-4, en el primer revés cubano dentro de una competencia juvenil de esta disciplina.

La respuesta de los representantes de la Isla llegó en el momento decisivo. Después de superar a Türkiye y Senegal en la etapa inicial, Cuba eliminó a Francia en cuartos de final y luego dominó a Kenia en semifinales, 14-7 y 11-1.

Con el boleto a la final asegurado, afrontaron el último desafío con mayor precisión y control. El primer parcial terminó con una ajustada ventaja, pero en el segundo set la ofensiva y la defensa antillanas marcaron diferencias para sellar la coronación.

El resultado convierte a Cuba en el primer campeón olímpico de la historia del Beisbol5, modalidad que debutó en el programa de los Juegos de la Juventud. Además, la medalla de oro representa la primera presea de la delegación en Dakar-2026.

El nuevo título amplía la tradición cubana en este deporte, donde las selecciones absoluta y juvenil también han alcanzado cetros mundiales. La actuación de los jóvenes en Senegal confirma la existencia de una base competitiva sólida y el desarrollo de una disciplina con presencia en todas las provincias del país.

Más allá del desquite frente a Taipéi de China, la victoria premia el trabajo colectivo, la capacidad de recuperación y la confianza de un grupo que supo levantarse después de su único tropiezo. Cuba ganó la final con autoridad, y de paso, inauguró con oro la historia olímpica del Beisbol5.