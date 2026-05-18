Cuba denuncia expediente fraudulento de EEUU para justificar agresión militar

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este domingo que el Gobierno de Estados Unidos construye “día tras día, sin excusa legítima alguna, un expediente fraudulento” para justificar tanto la “despiadada guerra económica” como una eventual agresión militar contra la isla, sobre la que el presidente Donald Trump ha emitido cada vez más frecuentes amenazas de intervención militar desde enero de 2026.

Foto: Tomada de Cubadebate

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este domingo que el Gobierno de Estados Unidos construye “día tras día, sin excusa legítima alguna, un expediente fraudulento” para justificar tanto la “despiadada guerra económica” como una eventual agresión militar contra la isla, sobre la que el presidente Donald Trump ha emitido cada vez más frecuentes amenazas de intervención militar desde enero de 2026.

En un mensaje en X, Rodríguez Parrilla refirió que “medios de prensa específicos le hacen el juego” a Washington, promoviendo calumnias y filtrando insinuaciones de agresión y declaraciones hostiles e intervencionistas de fuentes del Gobierno estadounidense.

El canciller reiteró, como lo ha dicho en ocasiones anteriores y como ha recalcado el presidente Miguel Díaz-Canel, que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos ni para ningún otro país y no desea la guerra, sino que defiende la paz, pero que a la vez se prepara para enfrentar cualquier agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa, reconocido en la Carta de las Naciones Unidas.

Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores siguieron a un reporte divulgado por el portal web estadounidense Axios, que dice estar basado “en inteligencia clasificada”, según el cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares.

De acuerdo con esa información, La Habana habría discutido planes para emplear los drones, en caso de agresión militar estadounidense, en ataques contra la ilegal Base Naval de Guantánamo o buques militares que intervengan en un posible ataque al territorio nacional.

Un alto funcionario citado por el sitio señaló que la Administración del presidente Donald Trump considera a Cuba una amenaza, alegando los avances en guerra con drones y una supuesta presencia de asesores iraníes en La Habana.

Sin excusa legítima alguna, el gobierno de #EEUU construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar.



Medios de prensa específicos le hacen el juego, promoviendo calumnias y… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 17, 2026

Vicecanciller Fernández de Cossío: “Estados Unidos es el país agresor”

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, reiteró el derecho de Cuba a la legítima defensa ante una posible agresión externa.

“Estados Unidos es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa”, subrayó.

En una publicación en X, el diplomático denunció la intensificación del esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una ilegal agresión militar contra Cuba, con acusaciones cada vez más inverosímiles que se suman a las constantes amenazas del presidente estadounidense.

En otra publicación, añadió que quienes buscan la sumisión o destrucción de la nación cubana “no pierden un minuto en fabricar pretextos, crear y difundir falsedades, y distorsionar como extraordinaria la preparación lógica para enfrentar la posible agresión”.

El esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, con acusaciones cada vez más inverosímiles. EEUU es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa. — Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) May 17, 2026

Las nuevas acusaciones llegan en un clima de escalada en la retórica hostil de Trump y miembros de su gabinete contra La Habana.

El 29 de enero, Trump se valió del recurso de declarar una “emergencia nacional” y de su frecuente uso de las órdenes ejecutivas para calificar a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” y amenazar con imponer aranceles a países que suministren petróleo directa o indirectamente a la nación caribeña.

El bloqueo petrolero ha provocado que la isla recibiera un solo barco de petróleo en los últimos cinco meses. Ha agravado la crisis energética y causado una severa escasez de combustible con fuerte repercusión en la generación eléctrica, el transporte y la distribución de alimentos, la actividad económica, el funcionamiento de hospitales, escuelas y otros servicios críticos, con un efecto cada vez más negativo en la población cubana.

Otra orden ejecutiva firmada por el mandatario el 1 de mayo amplió el alcance de las sanciones hasta abarcar a casi cualquier entidad extranjera que mantenga vínculos comerciales con sectores estratégicos de Cuba.

En esa misma fecha, volvió a amenazar con intervenir en Cuba. Sus amenazas han ido desde “una toma amistosa” hasta “tomarla de inmediato” una vez que “termine el trabajo en Irán”, donde ha sufrido una contundente derrota militar y política, e, incluso, ha llegado a afirmar que “entrar y destruir el lugar” es la única opción que le queda a su Administración para forzar un cambio de Gobierno en la Isla, otra de sus afirmaciones marcadamente genocidas.

Es la escalada en la guerra híbrida contra la isla, que combina la guerra económica mediante medidas coercitivas unilaterales cuyo alcance extraterritorial refuerza el bloqueo económico, comercial y financiero; la manipulación y la desinformación en redes sociales, la presión económica y psicológica contra la población cubana y cada vez más irresponsables y criminales anuncios de intervención militar.

Recientemente, el presidente Díaz-Canel calificó de “cínico” el señalamiento de la Administración Trump de que Cuba es una amenaza real para la seguridad de Estados Unidos.

Recordó que la isla, bajo constante asedio por más de seis décadas, se ha mantenido al margen de cualquier acción que atente contra la seguridad de EE.UU., mientras el Pentágono ha ejecutado múltiples operaciones que afectan los derechos humanos y la integridad de la sociedad civil cubana.

“Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme”, dijo y subrayó que “Cuba no amenaza, cuba es constantemente amenazada”.

“Señalar a Cuba como amenaza, mientras se decretan medidas coercitivas adicionales y se acusa a su gobierno de incapaz de sostener mínimamente su economía, es tan incoherente y fantasioso que ni quienes promueven la tesis son capaces de sostenerla con argumentos sólidos”, afirmó el mandatario.