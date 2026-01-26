Cuba denuncia trabas de políticos de Florida a vínculos económicos

¿Quiénes bloquean y cierran los vínculos entre ambos países? ¿Quiénes mantienen una política retrógrada y criminal y una guerra económica contra el pueblo cubano?, cuestionó el canciller Bruno Rodríguez

Las referidas amenazas ocurren mientras el gobierno de Estados Unidos asegura defender la libre empresa, aseguró Bruno Rodríguez. (Foto: ACN)

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció este lunes en la red social X que, políticos de la Florida obstaculizan y amenazan a empresarios estadounidenses y cubanos residentes en ese Estado que mantienen relaciones económico-comerciales con entidades públicas y privadas en la Mayor de las Antillas.

Su mensaje en esa red social expone, además, que las referidas amenazas ocurren mientras el gobierno de Estados Unidos asegura defender la libre empresa y la libertad de sus ciudadanos para invertir y hacer negocios en cualquier nación.

En ese sentido, Rodríguez Parrilla subrayó que esas operaciones cuentan con licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento del Tesoro, lo que evidencia la legalidad de los vínculos.

Sin embargo, en el texto señaló que bajo pretextos infundados se intenta cerrar los espacios de cooperación y limitar las oportunidades de intercambio.

¿Quiénes bloquean y cierran los vínculos entre ambos países? ¿Quiénes mantienen una política retrógrada y criminal y una guerra económica contra el pueblo cubano?, cuestionó el canciller en su publicación, acompañada de la etiqueta #TumbaElBloqueo.

El jefe de la diplomacia cubana reiteró que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington constituyen un obstáculo para el desarrollo del pueblo cubano y un acto contrario al derecho internacional, al tiempo que llamó a poner fin a la política de bloqueo que por más de seis décadas afecta a la nación caribeña.