Cuba mantiene vigilancia epidemiológica en temporada veraniega

Diversos problemas ambientales favorecen la proliferación de estas enfermedades, entre ellos la acumulación de residuos sólidos y los salideros de agua

En el mayor centro asistencial de la provincia están creadas las condiciones para la atención de los casos con dengue. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

El Ministerio de Salud Pública de Cuba mantiene hoy la vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta que la temporada veraniega trae consigo enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y otras arbovirosis.

Carilda Peña, viceministra de la cartera antes mencionada, llamó la atención sobre diversos problemas ambientales que favorecen la proliferación de estas enfermedades, entre ellos la acumulación de residuos sólidos y los salideros de agua.

La vicetitular también alertó sobre la circulación de los cuatro serotipos del dengue, la reemergencia de la fiebre amarilla, el preocupante comportamiento del hantavirus y el brote de ébola en África.

“Si circulan los cuatro serotipos, evidentemente cuando uno tenga la predominancia en el cuadro de salud nuestro, pudiéramos tener brotes localizados de la enfermedad. Si no hacemos un grupo de acciones, podríamos tener una epidemia”, argumentó Peña en el espacio radiotelevisado Mesa Redonda de la Televisión Cubana.

En cuanto al chikungunya, Cuba ya atravesó lo que hoy vive la región, precisó la doctora Peña.

Teniendo en Cuenta que la mayor de las Antillas mantiene intercambios con Venezuela, Brasil Bolivia y Perú es vital fortalecer la vigilancia sobre la fiebre amarilla debido a su alta letalidad.

Sobre el hantavirus, la viceministra informó que en Cuba no se ha detectado el roedor vector principal, y respecto al ébola resaltó la experiencia de la isla caribeña de combatirlo en otras latitudes. En estos momentos, hay enfrentamiento a esa enfermedad en la República Democrática del Congo y Uganda.

En estos momentos, Cuba mientras mantiene activa sus sistemas de vigilancia en puertos, aeropuertos y atención primaria.