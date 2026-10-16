Cuba impulsa transformaciones agrícolas pese al bloqueo EE.UU.

El ministro de la Agricultura de Cuba, Ydael Pérez Brito explicó que las medidas coercitivas unilaterales de Washington contra la isla funcionan de manera transversal en los diferentes sectores de los sistemas agroalimentarios del país

El titular de la agricultura en Cuba asistió al Foro Mundial de la Alimentación, organizado por la FAO. (Foto: PL)

Cuba impulsa transformaciones económicas, jurídicas y productivas para recuperar la agricultura, en un contexto marcado por las limitaciones de recursos provocadas por el bloqueo estadounidense, afirmó en Roma el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito.

En entrevista exclusiva con Prensa Latina tras su asistencia al Foro Mundial de la Alimentación, organizado por la FAO, el titular explicó que las medidas coercitivas unilaterales de Washington contra la isla funcionan de manera transversal en los diferentes sectores de los sistemas agroalimentarios del país.

Señaló que la nación antillana enfrenta dificultades para acceder a combustibles, fertilizantes, semillas y otros insumos indispensables, mientras la migración desde las zonas rurales y la disminución de la fuerza de trabajo complican el aprovechamiento de las tierras disponibles.

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, recrudecido por las restricciones energéticas, agrava esos problemas al limitar las condiciones para producir, conservar, transportar y distribuir los alimentos, señaló el ministro.

«La falta de combustible nos está golpeando mucho, es muy transversal, producir alimentos hoy sin prácticamente ningún combustible es muy difícil, porque usted, por mucho que use la tracción animal, por mucho que haga las cosas de forma manual, no puede trabajar en productos a gran escala.

“Y para hoy bajar el precio, hay que tener producción de escala, producción que pueda competir y llegar al mercado de golpe y bajar el precio, y esos temas son complejos”.

Pérez Brito reconoció que el país ha logrado ampliar las superficies sembradas en determinadas campañas, aunque la falta de insumos ha repercutido en los rendimientos.

Por ello, consideró necesario combinar el aumento de las áreas cultivadas con una mayor eficiencia, el cuidado de los animales y el aprovechamiento integral de los recursos.

Entre las medidas adoptadas destacó las transformaciones jurídicas dirigidas a facilitar el acceso a la tierra, estimular la inversión, fortalecer las cooperativas y ampliar las posibilidades de comercialización y financiamiento.

El proceso comprende 176 transformaciones relacionadas con el sector, de las cuales 162 corresponden directamente a la agricultura, aseguró.

Amplió que el nuevo marco incluye disposiciones para facilitar el usufructo de tierras agropecuarias y forestales, promover la agricultura por contrato y propiciar alianzas entre productores y otros actores económicos que puedan aportar capital e insumos.

El objetivo, precisó, es que las nuevas posibilidades se traduzcan en resultados concretos para la población, con más alimentos, mejores rendimientos y una mayor eficiencia productiva.

También subrayó la necesidad de recuperar cultivos estratégicos, entre ellos la caña de azúcar, y de aprovechar las tierras actualmente ociosas o deficientemente explotadas.

El titular cubano destacó, asimismo, la importancia de abrir mayores oportunidades a los jóvenes, facilitar su incorporación a las labores agrícolas y crear condiciones para que encuentren en el campo un proyecto de vida.

La disponibilidad de tierra, el acceso a recursos y la posibilidad de desarrollar iniciativas propias son factores esenciales para favorecer ese relevo generacional, dijo.

Pérez Brito sostuvo que la recuperación agrícola exige integrar las medidas legales con la participación de los productores, el financiamiento, la ciencia y la innovación, de modo que el esfuerzo realizado se refleje en la mesa de las familias cubanas y en el bienestar de las comunidades rurales. Insistió en que el desafío consiste en llevar las transformaciones a la práctica, superar obstáculos y elevar la productividad en condiciones complejas, con el propósito de lograr la soberanía alimentaria del país.

Sobre cuándo podrán sentir los cubanos y las cubanas en su vida diaria el resultado de esas transformaciones en el sector agroalimentario, el ministro de la Agricultura reconoció que esa es una pregunta difícil de contestar: “somos optimistas, pero tenemos los pies en la tierra, somos realistas”, confesó.

Decir una fecha sería algo muy superficial, expresó, a la vez que volvió a llamar la atención sobre el impacto del bloqueo estadounidense en la economía cubana.

“Es fuerte el tema del bloqueo, es fuerte el tema del cerco energético, pero sí puedo asegurar que estamos trabajando duro, con mucho empeño, los productores, el sistema de la agricultura, con una voluntad política muy alta”, advirtió.

Pero sí, estamos ahí, con un gran optimismo y enamorados de lo que hacemos para seguir avanzando”, concluyó.