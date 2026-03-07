Cuba mantiene atención constante a connacionales en Medio Oriente

Las misiones diplomáticas mantienen el contacto permanente con los cubanos residentes en Irán, Israel, Líbano, Siria, Jordania, Kuwait, Barein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita y Catar

El ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, confirmó en X que las misiones diplomáticas mantienen el contacto permanente con los cubanos residentes en Irán, Israel, Líbano, Siria, Jordania, Kuwait, Barein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita y Catar.

Asimismo, la Cancillería extiende esta atención a los familiares y allegados en Cuba que han mostrado interés por la situación.

El jefe de la diplomacia cubana dijo además en el mensaje de este sábado que su país ratifica “el compromiso invariable de brindar la debida asistencia consular a los cubanos en el exterior”.