Diputados examinan dos proyectos de ley

Ambos proyectos serán examinados en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X legislatura

Agencia Prensa Latina

22 julio, 2026 - 10:44am

Foto: ACN

Diputados cubanos analizaron esta semana en el Capitolio Nacional los proyectos de ley «Código de Trabajo» y «De Organización de la Administración Central del Estado», en sesión con la presencia de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado.

Según precisó la ANPP desde su web institucional, Jesús Otamendiz Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social, presentó la propuesta del «Código de Trabajo», disposición que actualiza y perfecciona las regulaciones para garantizar derechos y deberes derivados de la relación jurídico-laboral entre trabajadores y empleadores.

El titular precisó que desde la primera versión fue esencial el papel de las organizaciones sindicales, como alianza clave para fortalecer el trabajo como valor primordial, derecho y deber social.

Otamendiz Campos declaró que el proyecto establece derechos de los trabajadores y mecanismos judiciales, institucionales y sindicales para su reconocimiento, además de desarrollar las relaciones colectivas mediante participación efectiva y negociación.

Con igual profundidad, los diputados examinaron el proyecto «De Organización de la Administración Central del Estado», disposición que determina número, denominación, misión y funciones de ministerios y organismos, en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente.

Los parlamentarios significaron la función ejecutiva y administrativa del Estado cubano y la importancia de velar por legalidad y transparencia en dichas estructuras.

Ambos proyectos serán examinados en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X legislatura, y se encuentran disponibles en el sitio web del Parlamento cubano.

RELACIONADO CON:

Agencia Prensa Latina

Texto de Agencia Prensa Latina

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026