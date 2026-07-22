Diputados examinan dos proyectos de ley

Ambos proyectos serán examinados en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X legislatura

Foto: ACN

Diputados cubanos analizaron esta semana en el Capitolio Nacional los proyectos de ley «Código de Trabajo» y «De Organización de la Administración Central del Estado», en sesión con la presencia de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado.

Según precisó la ANPP desde su web institucional, Jesús Otamendiz Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social, presentó la propuesta del «Código de Trabajo», disposición que actualiza y perfecciona las regulaciones para garantizar derechos y deberes derivados de la relación jurídico-laboral entre trabajadores y empleadores.

El titular precisó que desde la primera versión fue esencial el papel de las organizaciones sindicales, como alianza clave para fortalecer el trabajo como valor primordial, derecho y deber social.

Otamendiz Campos declaró que el proyecto establece derechos de los trabajadores y mecanismos judiciales, institucionales y sindicales para su reconocimiento, además de desarrollar las relaciones colectivas mediante participación efectiva y negociación.

Con igual profundidad, los diputados examinaron el proyecto «De Organización de la Administración Central del Estado», disposición que determina número, denominación, misión y funciones de ministerios y organismos, en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente.

Los parlamentarios significaron la función ejecutiva y administrativa del Estado cubano y la importancia de velar por legalidad y transparencia en dichas estructuras.

Ambos proyectos serán examinados en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X legislatura, y se encuentran disponibles en el sitio web del Parlamento cubano.