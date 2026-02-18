Cuba no es ni productor ni territorio de tránsito de drogas

La estrategia en el país busca lograr un equilibrio entre la prevención y enfrentamiento bajo el principio de tolerancia cero en el uso de drogas

La ministra Gamón ratificó que el estado y el gobierno cubano mantiene la voluntad política de abordar esta temática con un enfoque integral. (Foto: PL)

Cuba no es productor, almacén, ni territorio de tránsito de drogas hacia terceras naciones, pero enfrenta los riesgos derivados de rutas tradicionales y la intencionalidad de actores externos de abastecer el mercado, reafirmó este martes la ministra de Justicia Rosabel Gamón.

En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de las acciones preventivas y de enfrentamiento a las actividades ilícitas asociadas a las drogas en 2025, la también presidenta de la Comisión Nacional de Drogas (CND), ratificó que el estado y el gobierno cubano mantiene la voluntad política de abordar esta temática con un enfoque integral.

Acompañada de dos miembros de la CND, ambos oficiales del Ministerio del Interior (Minint), el jefe de Órgano especializado de enfrentamiento antidrogas Juan C Poey y del jefe de Estado Mayor de la dirección de Tropas Guardafronteras, el Primer Coronel Ivey Carvallo, explicó que la estrategia en el país busca lograr un equilibrio entre la prevención y enfrentamiento bajo el principio de tolerancia cero en el uso de drogas.

La nación cubana, subrayó Gamón, reafirma su compromiso con el sistema internacional de fiscalización de estupefacientes de las Naciones Unidas, como estado firmante de los tres instrumentos internacionales en materia de fiscalización y control de drogas y precursores químicos.

A su turno, el coronel Poey expuso que dada la persistencia de personas radicadas en el exterior, de introducir droga de disímiles formas, en 2025 sucedieron 53 hechos de recalos, que aseguraron mil 951 kilogramos de drogas.

Subrayó que las incidencias en fronteras y el cultivo de marihuana constituyen las principales fuentes de abasto al mercado ilícito, así como el expendio y consumo del denominado químico o papelito, lo cual resulta la mayor incidencia de droga de impacto, dado su grado de potencia y adicción.

Como parte del enfrentamiento interno, se aseguraron alrededor de 76 kilogramos de esa droga, que se pretendía traficar o consumir. Si tenemos en cuenta que esta es la principal droga que circula, imaginen cuanto hay que ocupar para llegar a ese peso, ejemplificó.

Llamó la atención el oficial sobre la utilización de lanchas rápidas provenientes de Centroamérica y el Caribe, dirigidas al tráfico de personas y de drogas, que ponen en riesgo la vida de esas personas y la seguridad del país.

Fueron obstaculizadas ocho operaciones de este tipo en 2025, incautadas seis embarcaciones y detenidos igual cifra de lancheros, y ocupadas 77,96 kilogramos de drogas por este concepto.

A través de la vía aérea, en 2025, aseguraron 27 kg de droga mediante 31 operaciones, sobre todo de cocaína, cannabinoide sintético y metanfetaminas.

Con anterioridad, la ministra Gamón hizo un balance de las principales acciones de prevención en 2025, las cuales demuestran una consolidación del trabajo de la CND.

El intercambio con colectivos estudiantiles, laborales, productores agropecuarios y con comunidades, la integración a la CND de otros cuatro organismos, el trabajo integrado con instituciones de salud, educación, justicia y orden interior con amplia participación de los ciudadanos, organizaciones sociales y de masas, figura en la lista de resultados. También la inauguración del Observatorio Nacional de Drogas, que investiga, informa y alerta temprana, hecho novedoso reconocido por el programa de cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de políticas de drogas.

Subrayó, además, que Cuba dispone de los medios apropiados para el control y comercialización de sustancias psicoactivas reguladas internacionalmente, para fines médicos y científicos.