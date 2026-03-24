Aduana frustra operación de narcotráfico internacional

Este resultado constituye la sexta operación de narcotráfico internacional obstaculizada desde comienzos de 2026, lo cual reafirma la efectividad de los controles fronterizos

Cuba mantiene una política de tolerancia cero frente al tráfico internacional y al consumo de sustancias ilícitas.

William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó la detección este lunes de un nuevo intento de introducir drogas por el Aeropuerto Internacional José Martí.

Según precisó en su cuenta oficial en la red social X, se descubrió cocaína oculta en el doble fondo de la maleta de un pasajero, gracias a la preparación de las fuerzas de la Aduana y el Órgano Antidrogas.

Pérez González destacó que este resultado constituye la sexta operación de narcotráfico internacional obstaculizada desde comienzos de 2026, lo cual reafirma la efectividad de los controles fronterizos.

La Aduana General de la República subrayó que Cuba mantiene una política de tolerancia cero frente al tráfico internacional y al consumo de sustancias ilícitas, en defensa de la seguridad nacional y la salud de la población.