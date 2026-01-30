Cuba: Orden ejecutiva de Trump representa una amenaza inusual y extraordinaria

El canciller cubano Bruno Rodríguez amplió el alcance del riesgo que implica para la supervivencia de la Humanidad ‘frente a la amenaza nuclear y el cambio climático»

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó este viernes en La Habana de amenaza inusual y extraordinaria la situación con respecto al Gobierno de Estados Unidos tras orden ejecutiva.

En la red social X, el Canciller de la isla argumentó su afirmación bajo el encabezado de «Respuesta de los pueblos a la orden ejecutiva de Trump».

Rodríguez, en la publicación expuso que el pueblo de Cuba con la solidaridad de la comunidad internacional valora como tal la amenaza de «inusual y extraordinaria».

Ademas, sitúa su origen «total o sustancialmente de la derecha neofascista anticubana de #EEUU, para la seguridad nacional y la política exterior de todos los países, para la Paz y la seguridad internacionales».

El jefe de la diplomacia de la nación antillana analizó el significado de la medida, motivos que llevan a la declaración «de una emergencia internacional con respecto a dicha amenaza».

La víspera, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” respecto a la nación antillana, mediante la cual prevé fundamentalmente, imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

Esa medida ha desatado el rechazo en múltiples foros y naciones del mundo, junto a la solidaridad con la mayor de las Antillas.